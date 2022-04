Tiro a volo: Stanco in gara sulle pedane di Lonato del Garda La Coppa del Mondo torna in Italia e la campana è tra le più attese nella specialità del Trap.

Mercoledì 20 aprile prenderà il via al Trap Concaverde di Lonato del Garda in provincia di Brescia, la tappa della Coppa del Mondo ISSF di Trap e Skeet. Si parte con la cerimonia inaugurale dove verrà dato il benvenuto ai 470 tiratori in rappresentanza di 71 Nazioni. I primi azzurri ad arrivare sono stati quelli del Trap guidati dal Direttore Tecnico Albano Pera. Presente anche la campana Silvana Maria Stanco, che dopo l’ottima prestazione nella prima uscita stagionale, vuole confermarsi ai vertici anche nella tappa italiana. Oltre alla campana saliranno in pedana anche le altre azzurre Giulia Grassia (Esercito) di Modena e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) Monopoli (BA), mentre nel comparto RPO ci saranno Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG) e Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Al maschile Pera ha convocato Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli per la classifica ufficiale e Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto e Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo per RPO. Per tutti la gara inizierà il 21 aprile con i primi 75 piattelli di qualificazione che daranno le prime indicazioni sullo stato di forma della Nazionale che si è allenata diverse volte al Trap Concaverde.

“Lonato è sicuramente un test importante perché viene in un momento interessante della stagione e poi è sempre un posto in cui bisogna sparare bene per fare risultato – ha commentato Albano Pera - E’ un campo tecnicamente di alto livello, possiamo tranquillamente definirlo l’università del tiro. Chi spara bene qui di norma spara bene anche in altri posti al mondo. Proprio per questo motivo ho deciso di venire qui con il massimo dei tiratori possibili, tre in gara e due per RPO, questa nuova formula che prevede la possibilità per tutti di sparare in una vera e propria gara, ma limitando l’accesso alla finale per gli RPO. Sarà una ottima occasione per testare la preparazione. Certo, gareggiare in casa è sempre più emozionante, ma credo che i miei ragazzi siano pronti competere al massimo e farsi onore”.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Uomini: Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli;

RPO uomini: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo.

Donne: Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) Monopoli (BA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

RPO donne: Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo H. Bionda.

IL PROGRAMMA DI GARE

Mercoledì 20 Aprile Allenamenti Ufficiali Trap

17.30 Cerimonia di Apertura

Giovedì 21 Aprile Gara Trap M e F (75 piattelli)

Venerdì 22 Aprile Gara Trap M e F (50 piattelli)

15:15 S.finale 1 Trap F

15:55 S.finale 2 Trap F

16:30 Medal Match Trap F

17:15 S.finale 1 Trap M

18:00 S.finale 2 Trap M

18:30 Medal Match Trap M

Sabato 23 Aprile Gara a Squadre Trap M e F

15:15 bronze Match Team Trap F

15:45 Gold Match Team Trap F

16:30 bronze Match Team Trap M

17:00 Gold Match Team Trap M

Domenica 24 Aprile Gara Trap Mixed Team

16:05 S.finale 1 Mixed Team Trap

16:30 S.finale 2 Mixed Team Trap

17:00 Gold Match Mixed Team Trap

Lunedì 25 Aprile Allenamenti Ufficiali di Skeet

Martedì 26 Aprile Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Mercoledì 27 Aprile Gara Skeet M e F (75 piattelli)

15:30 S.finale 1 Skeet F

16:05 S.finale 2 Skeet F

16:50 Medal Match Skeet F

17:30 S.finale 1 Skeet M

18:05 S.finale 2 Skeet M

18:50 Medal Match Skeet M

Giovedì 28 Aprile Gara a Squadre Skeet M e F

15:15 bronze Match Team Skeet F

15:45 Gold Match Team Skeet F

16:30 bronze Match Team Skeet M

17:00 Gold Match Team Skeet M

Venerdì 29 aprile Gara Skeet Mixed Team

16:05 S.finale 1 Mixed Team Skeet

16:20 S.finale 2 Mixed Team Skeet

16:45 Gold Match Mixed Team Trap