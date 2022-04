Canottaggio: decise le tappe per la qualificazione alle Olimpiadi Parigi è uno dei grandi obiettivi dei canottieri campani che dal 2023 proveranno a qualificarsi.

L’Olimpiade di Parigi 2024 è dietro l’angolo. Sembra lontana ma non lo è. La macchina organizzativa è già partita e ci sono discipline che stanno iniziando il processo di qualificazione. E’ ancora presto, invece, per il canottaggio che di recente ha deciso l’assegnazione delle quote e gli eventi che daranno la qualificazione ai Giochi Olimpici in terra francese. Si parte nel 2023, notizia che era attesissima anche dai vari canottieri campani che hanno fissato in Parigi il grande obiettivo di questo quadriennio che dopo la pandemia si è trasformato in triennio.

“In seguito della consultazione con le Federazioni Nazionali e della conferma da parte del Consiglio di World Rowing per quanto riguarda l'assegnazione delle quote ed il sistema di qualificazione, il Comitato Esecutivo del CIO ha approvato il Sistema di Qualificazione Olimpica di World Rowing per i Giochi di Parigi 2024. Il numero di posti disponibili per la qualificazione olimpica raggiunge per la seconda volta la parità tra uomini e donne con 251 posti ciascuno, per un totale di 502. Per ciascuna delle quattordici specialità olimpiche, la quota è suddivisa in tre opportunità di qualificazione per le Olimpiadi. La prima occasione saranno i Campionati Mondiali di Canottaggio 2023, seguiti dalle Regate di Qualificazione Continentale nel 2023 e 2024, quindi la Regata Finale di Qualificazione Olimpica che si svolgerà a maggio 2024.



Un totale di 336 atleti avrà l'opportunità di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 ai Campionati Mondiali di Canottaggio 2023 a Belgrado, in Serbia, programmati dal 3 al 10 settembre 2023. La competizione è aperta a tutti i Comitati Olimpici Nazionali le cui Federazioni nazionali fanno parte di World Rowing. I primi equipaggi classificati in base alla quota di qualificazione in ogni evento qualificheranno le barche per il loro Comitato Olimpico Nazionale. World Rowing confermerà le località e le date delle Regate di Qualificazione Continentale entro la fine del 2022. La Final Olympic Qualification Regata si svolgerà a Lucerna, in Svizzera, nel maggio 2024 (data esatta da definire)”.