Basket, Napoli deve vincere. Scafati vuole chiudere in bellezza Serie A e Serie A2, le due punte di diamante del basket campano vivono situazioni opposte

Scatta il conto alla rovescia per Napoli – Sassari, valida per la ventottesima giornata di Serie A, in programma domenica prossima, alle 20,45, al PalaBarbuto. I partenopei sono a caccia di punti salvezza per difendere le 2 lunghezze di vantaggio sulla Fortitudo Bologna, impegnata a Varese, e sulla zona retrocessione; i sardi di un successo per consolidarsi in zona playoff. “In questo momento affrontare una squadra che lotta per salvarsi vuol dire avere la certezza di giocare un match insidioso. Sappiamo che la classifica è corta e un passo falso per Napoli potrebbe essere pericoloso. Loro arrivano da una sconfitta, quindi, troveremo una squadra arrabbiata, ma anche noi dovremo mettere tanto in campo per vendicare l'ultima partita casalinga” ha commentato l'ex coach di Napoli, ora alla guida della Dinamo, Piero Bucchi.

Intanto, scatta il conto alla rovescia per l'ultima sfida interna della stagione regolare del campionato di Serie A2 2021/2022 per la Givova Scafati che, domenica pomeriggio, alle 17,45, affronterà al PalaMangano l’Acqua San Bernardo Cantù nella terza giornata della fase a orologio. Con il dubbio legato alla presenza in campo del centro De Laurentiis, ancora reduce dal brutto colpo subito nell’ultimo match disputato contro la G. T. G. Pistoia, la compagine dell’Agro proverà in un solo colpo a chiudere in bellezza la seconda fase della competizione dinanzi al proprio pubblico e, contestualmente, cancellare la sconfitta rimediata lo scorso mese nella semifinale di Coppa Italia sul neutro di Roseto degli Abruzzi.