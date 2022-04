Podismo: maggio è un mese ricco di appuntamenti In Campania si parte con la Strabenevento e si chiude con la "Corsalonga".

Nel mese di maggio il podismo sarà grande protagonista sulle strade campane. Sette gli appuntamenti in calendario. Si parte domenica con la classicissima della Strabenevento, gara di km 9,900 che si svolgerà per la ventinovesima volta. Percorso suggestivo che piace molto a chi è in cerca della migliore condizione.

L’8 maggio appuntamento per la “10 Miglia di Aversa”, gara di km 16.10, dove sono annunciati tanti podisti che preparano anche le mezze maratone. Ricchissimo il programma del week end del 14 e 15 maggio. Il sabato si correrà a Caivano la quinta edizione del “Trofeo Mondial” di km 9,900.

Domenica appuntamento con la “Salerno Corre” di km 10 e con “Corri il borgo” a Castelpoto in provincia di Benevento. Il 21 maggio si torna nel napoletano con la seconda edizione della “Pasta-Run” gara di km 9,900 che si corre a Torre Annunziata. Il mese di maggio si chiuderà con l’appuntamento di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno dove andrà in scena la trentanovesima edizione della “Corsalonga” di km 9,200.