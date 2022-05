Boxe: quattro campane ai Mondiali di Istanbul. Irma Testa guida la più attesa Metà della squadra azzurra arriva dalla scuola campana, l'obiettivo sono le medaglie.

Il Mondiale di pugilato femminile è l’evento più importante del 2022. La lunga attesa è terminata perché da lunedì si comincerà finalmente ad incrociare i guantoni. L’Italia sarà presente con tante ambizioni e una squadra con una forte motrice campana.

Sono otto le azzurre convocate per la spedizione a Istanbul e la metà arrivano dalla Campania, terra di talento, pugili e grandi agonisti. Il movimento in rosa di casa nostra sta molto bene, sicuramente meglio di quello maschile. Notizie importantissime in ottica Parigi 2024. Intanto in Turchia si andrà a caccia di medaglie. La più attesa è sicuramente Irma Testa, pronta e vogliosa ad andare fino in fondo nella categoria dei 57 kg. Grinta e cuore, motivazioni altissime e un triste avventura olimpica -per fattori esterni- da riscattare sono gli ingredienti che rendono Angela Carini una delle migliori carte azzurre.

Nella categoria dei 66 kg non sarà facile ma la poliziotta campana ha le armi per provarci. Sirine Charaabi può fare strada nei 52 kg, mentre c’è curiosità per capire quale potrebbe essere il percorso di Assunta Canfora nei 63 kg. Domenica 8 c’è il sorteggio dei tabelloni, solo dopo si potranno fare le prime ipotesi. Fino ad allora conta tenere il morale alto e il gruppo azzurro è pronto a farlo.

MONDIALE VISBILE IN DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE UFFICIALE IBA



Le convocate per il Mondiale in Turchia:

48kg Bonatti Roberta CS Carabinieri

50 Kg Sorrentino Giordana CS Carabinieri

52 Kg Savchuk Olena Sauli Boxe

54 Kg Charaabi Sirine GS Fiamme Oro

57 Kg Testa Irma GS Fiamme Oro

60 Kg Mesiano Alessia GS Fiamme OrO

63 Kg Canfora Assunta GS Fiamme Oro

66 Kg Carini Angela GS Fiamme Oro

ITABOXING STAFF:

Staff

Tappa Alberto (Secretary General - Team Manager)

Renzini Emanuele (Head Coach)

D'Andrea Riccardo (Coach)

Alota Massimiliano (Coach)

Pantini Pierluigi (Massoterapista)