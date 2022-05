Canottaggio, il Mondiale si farà. Ottima notizia per i canottieri campani Dal 18 al 25 settembre si gareggerà a Racice in Repubblica Ceca.

Il Mondiale di canottaggio si farà. L’appuntamento iridato del 2022 è salvo ed è stato confermato dal Comitato Esecutivo di World Rowing, insieme al Comitato Organizzatore di Racice in Repubblica Ceca.

L’evento andrà regolarmente in scena dal 18 al 25 settembre, segno evidente che la Pandemia adesso non fa più paura come un tempo e gli eventi sportivi tornano ad essere centrali nella programmazione delle varie Nazioni. L’organizzazione ci ha tenuto a precisare che “World Rowing, e il Comitato, continueranno a monitorare la situazione Covid-19 tenendo conto delle ultime raccomandazioni sulla salute pubblica e eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati direttamente alle Federazioni Nazionali”.

Questa è una splendida notizia per la Nazionale azzurra guidata dal direttore tecnico salernitano Francesco Cattaneo e di cui fanno parte tanti atleti campani, dai più blasonati che hanno vinto medaglie tra Rio de Janeiro e Tokyo come Vicino, Castaldo, Abagnale e Di Costanzo e tanti altri giovani emergenti che sono pronti a lottare per ottenere un posto prima alla competizione iridata e poi alle Olimpiadi di Parigi 2024.