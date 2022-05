Boxe, il presidente D'Ambrosi parla della crescita del movimento Sui Mondiali femminili: "Tutto il Team Azzurro si è dimostrato altamente competitivo".

Il giorno dopo la fine del Mondiale femminile ad Istanbul in Turchia arriva puntuale il punto della situazione del presidente Flavio D’Ambrosi. Il massimo dirigente parla della crescita del settore boxe in Italia con la Campania che continua ad avere un ruolo importante. Anche ai recenti Mondiali in Turchia quattro atlete delle otto selezionate arrivavano dalla scuola campana.

“Coralità e compartecipazione. Gli elementi che stanno contribuendo all'esplosione del pugilato italiano.

Da poco sono terminati i mondiali assoluti femminili. Al di là delle due splendide medaglie, possiamo essere largamente soddisfatti delle ottime performance di tutta la Squadra Azzurra.

Come nel precedente mondiale assoluto maschile - anch'esso caratterizzato da due medaglie - tutto il Team Azzurro si è dimostrato altamente competitivo a livello internazionale.

Peraltro, la poderosa crescita del pugilato Aob è seguita a ruota dai primi segnali di crescita del movimento Pro. Proprio negli ultimi mesi abbiamo assistito ad eventi Pro di buon livello che hanno avuto un nuovo e pulsante riavvicinamento di tifosi e media.

Tutto il movimento pugilistico nazionale sta partecipando - in maniera straordinariamente corale - al decollo del pugilato italiano. Dalla prima all'ultima società affiliata alla Fpi, dal primo all'ultimo tecnico e Maestro - di qualsiasi Regione essi siano - stanno fornendo un contributo essenziale nella promozione e sviluppo della nobile arte, sia in termini quantitativi che di qualità.

Nonostante le difficoltà economiche e pandemiche, la grande famiglia del pugilato italiano cresce costantemente anche nei numeri degli affiliati, dei tesserati e degli eventi.

Nello stesso tempo, l'intero movimento pugilistico - motore e fulcro dei suoi successi - è interamente compartecipe di tutte le vittorie e compattamente ne assimila la positività.

Nel giorno del mio compleanno ho ricevuto una telefonata da un tecnico che, oltre agli auguri, mi ha elogiato con uno dei migliori complimenti - che, a mio avviso, può ricevere un Presidente federale - dicendomi: "Presidente la tua dote più bella è quella di farci sentire tutti partecipi e protagonisti dei successi del pugilato italiano"

Si è proprio così. Il movimento pugilistico italiano - nessuno escluso - è la sorgente dei suoi successi e quando essi arrivano tutti gli attori del nostro meraviglioso mondo pugilistico (società, tecnici, dirigenti, arbitri, medici, ecc.) ne sono protagonisti assoluti.

Adesso è il momento di tifare ancora i colori del Team Azzurro che, tra qualche giorno, sarà protagonista dei Campionati europei assoluti maschili e successivamente sarà la volta dei Campionati italiani under 22.

Buona visione e buone emozioni alla grande famiglia del pugilato italiano che vive ed ama intensamente la nobile arte”.

Il Presidente Fpi

Dott. Flavio D'Ambrosi