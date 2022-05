Boxe, Europei: ecco quando esordiranno Mouhiidine e Baldassi I due azzurri più attesi sono testa di serie ed esordiranno rispettivamente giovedì e venerdì.

Iniziano oggi ufficialmente gli Europei Elite in programma a Yerevan in Armenia. La squadra azzurra è già arrivata anche se nessuno dei 12 convocati esordirà in questa prima giornata di match. C’è grandissima attesa soprattutto per Aziz Abbes Mouhiidine e per Michele Baldassi. I due campani sono testa di serie rispettivamente nella categoria dei 92 kg e dei 57. PEr entrambi l’obiettivo è il podio, un risultato diverso l’ascerebbe sicuramente tanto amaro in bocca.

L’esordio dei vince campione del mondo Aziz Abbes Mouhidine è in programma per giovedì 26 maggio contro il francese Bouafia, avversario che non dovrebbe creare troppi problemi al ragazzo di Mercato San Severino.

L’allievo della Boxe Vesuviana e dei Maestri Lucio e Biagio Zurlo, esordirà invece venerdì 27 maggio. Michele Baldassi incrocerà i guantoni contro il vincente della sfida tra il polacco Branch e lo spagnolo Barrul.



Di seguito l’elenco completo e le categorie di peso dei convocati della squadra azzurra:

48 kg Esposito

51 kg Serra

54kg Cappai

57kg Baldassi

60kg Russo

67kg Micheli

71kg Cavallaro S.

75kg Cavallaro S.

80kg Commey

86kg Bruto

92kg Mouhiidine

+92kgTonyshev