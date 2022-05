Nuoto, agli Europei juniores la Pilato guida la squadra con tre atleti campani La manifestazione si svolgerà in Romania dal 5 all'11 luglio.

Gli Europei juniores che si svolgeranno dal 5 all’11 luglio ad Otopeni in Romania, sono uno degli eventi giovanili più importanti della stagione. Saranno trentasette gli azzurri al via convocati dal responsabile Walter Bolognani, tra cui ci sono anche diversi atleti di teams campani come Nicolò Accadia, Marina Cacciapuoti e Chiara Della Corte che comporranno la squadra dove spicca il nome della fenomenale Benedetta Pilato.

Questi convocati dal responsabile delle squadre nazionali giovanili Walter Bolognani:

Nicolò Accadia (CC Napoli), Giada Alzetta (Leosport), Alice Beltrame (Imolanuoto), Filippo Bertoni (CC Aniene), Matilde Biagiotti (RN Florentia), Paola Borrelli (In Sport Rane Rosse), Marina Cacciapuoti (Olimpic Napoli), Andrea Camozzi (Team Trezzo Sport), Massimo Chiarioni (Hydros Oderzo), Elia Codardini (Leosport), Sara Curtis (Team Dimensione Nuoto), Sofia Dandrea (Team Nuoto Trento), Chiara Della Corte (Campania Sport), Lorenzo Galossi (CC Aniene), Valentina Giannini (Aquatic Center), Tommaso Grandini (Nuotatori Milanesi), Tommaso Griffante (Leosport), Davide Maria Harabagiu (Circolo Tevere Remo), Francesco Lazzari (Sport Club 12 Ispra), Simone Locchi (In Sport Rane Rosse), Helena Musetti (Tirrenica), Davide Passafaro (Calabria Swim Race), Benedetta Pilato (CC Aniene), Anna Porcari (Team Veneto), Emanuele Potenza (Nuotatori Pugliesi), Lucia Principi (Nandi Ars Loreto), Veronica Quaggio (GP Nuoto Mira), Alessandro Ragaini (Sport Village), Federico Rizzardi (Team Veneto), Alex Sabattani (Imolanuoto), Giada Sanatore (Nuovo Nuoto BO), Benedetta Scalise (Stelle Marine), Simone Spediacci (In Sport Rane Rosse), Pietro Ruggero (DDS), Giulia Vetrano (CN Nichelino), Aurora Zanin (Nottoli Nuoto) e Francesca Zucca (Esperia Cagliari).