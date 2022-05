Volleyball Nations League, il CT Mazzanti chiama Chirichella e De Gennaro Le due campane sono tra le 14 convocate per la competizione che scatterà il prossimo 31 maggio.

Conclusa la stagione regolare con l’assegnazione dei vari trofei, è tempo di Nazionali. Dopo il ciclo di amichevoli in Toscana, le azzurre si apprestano ad iniziare la propria avventura nella Volleyball Nations League.

Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha ufficializzato le 14 convocate che affronteranno questa competizione tra cui figurano anche le campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro (nella foto), ormai da più di un lustro punti fermi del roster azzurro. Entrambe, dopo aver vinto il titolo continentale lo scorso mese di settembre in Serbia, sono pronte per un’altra lunga estate in azzurro.

La Pool 2 della Nations League è in programma all’Ataturk Sports Hall di Ankara in Turchia dal 31 maggio al 5 giugno. Le avversarie dell’Italia campione d’Europa saranno le padrone di casa, il Belgio, l’Olanda e la Cina. La truppa azzurra partirà per la Turchia nella giornata di domenica.

Di seguito le scelte del CT Davide Mazzanti, in vista della prima settimana di VNL 2022

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ofelia Malinov (C).

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Sofia D’Odorico, Elena Perinelli, Alice Degradi, Terry Enweonwu.

Opposti: Silvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Alessia Mazzaro.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

Il calendario completo della Pool 2

Week 1 (Ankara, Turchia)

31 maggio: Thailandia – Bulgaria ore 14:30

31 maggio: Turchia-Italia ore 17.30

01 giugno: Belgio – Serbia ore 14:30

01 giugno: Cina – Olanda ore 17:30

02 giugno Thailandia – Serbia ore 12:00

02 giugno: Bulgaria – Olanda ore 15:00

02 giugno: Belgio-Italia ore 18:00

03 giugnio: Serbia – Bulgaria ore 12:00

03 giugno: Olanda-Italia ore 15:00

03 giugno: Turchia – Cina ore 18:00

04 giugno: Thailandia – Belgio ore 12:00

04 giugno: Cina-Italia ore 15:00

04 giugno: Bulgaria – Turchia ore 18:00

*Orari italiani