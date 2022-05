Boxe, Europei: Mouhiidine e Baldassi a caccia della finalissima I due campani partono favoriti e puntano alla medaglia d'oro.

A Yereven in Armenia, dove sono in corso gli Europei Elite di pugilato maschile, è il grande giorno delle semifinali. L’assalto all’ultimo incontro vedrà impegnati addirittura sette azzurri, segnale chiaro che il movimento tricolore è tornato a fare la voce grossa almeno nel continente dopo le tante difficoltà avute da Londra 2012 a Tokyo 2020. Il più atteso e titolato dei nostri pugili è sicuramente Aziz Abbes Mouhiidine, che alle 18:30 incrocerà i guantoni contro l’inglese Williams nella categoria die 92 kg. Il salernitano è il grande favorito e fino ad ora ha fatto vedere una boxe elegante, veloce e moderna, un vero pieacere per tutti gli appassionati. La sua energia è un messaggio importante anche per gli avversari che sanno di dover fare una grande impresa per risciure a batterlo.

Due ore prima a salire sul ring sarà l’altro campano Michele Baldassi, diciannovenne atleta della Boxe Vesuviana del Maestro Zurlo. Nella categoria dei 57 kg, dove è testa di serie numero 1 del tabellone, il suo obiettivo è quello di portare a casa la medaglia d’oro. Sulla sua strada c’è il belga Usturoi.

Ecco il programma completo degli azzurri in gara oggi:

Semifinale 92 Kg Mouhiidine vs Williams ENG 18.30

Semifinale 54 Kg Cappai vs Bennama FRA 12.30

Semifinale 57 Kg Baldassi vs Usturoi BEL 16.30

Semifinale 75 Kg Cavallaro vs Dossen IRL 14

Semifinale 48 Kg Esposito vs SEBAHTIN BUL 12.15

Semifinale 51 Kg Serra vs Mac Donaled ENG 16.15

Semifinale 80 Kg Commey vs Sapun UKR 18.15