Granfondo del Tanagro: gran fermento per la settima edizione Manca sempre meno al 19 giugno, il 31 maggio scade l'iscrizione a tariffa agevolata.

Il Ciclo Team Tanagro sta progettando una settima edizione della Granfondo del Tanagro, intitolata alla memoria di Pasquale Ammaccapane e di Franca Priore, all’insegna del più completo rilancio dopo i due anni di pausa per la pandemia.

Un obiettivo su tutti: consolidare il successo della granfondo, a cavallo tra Campania e Basilicata, e attrarre sempre di più centinaia e centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia.

E a poco meno di tre settimane dalla data del 19 giugno, si sta profondendo un impegno in più direzioni da parte degli organizzatori: dalla messa in sicurezza del percorso alla definizione del pacco gara e dei premi.

Da tener d’occhio la data del 31 maggio quella in cui scade l’iscrizione alla tariffa agevolata di 30 euro per poi salire a 35 euro fino al 12 giugno.

Per gli iscritti al circuito Giro dell’Arcobaleno ci sarà uno sconto di 5 euro in base alle date suddette mentre sarà completamente gratuita a tutte le donne. La quota comprende: pacco gara, assistenza sanitaria, servizio scopa, pranzo per atleti e familiari.