Bocce, serie A: nella specialità della Raffa l'Enrico Millo torna al successo Il prossimo turno regalerà l'emozione del derby campano contro la Kennedy.

La Enrico Millo torna al successo e infiamma la lotta salvezza del Campionato di Serie A della Raffa. Dopo il passo falso con la TME 88 Codognese, la squadra del presidente Franco Montuori non ha fallito lo scontro diretto con la Oikos Fossombrone, valido per la diciottesima giornata, e si è imposta, con il punteggio di 6-2, nella fondamentale sfida che si è disputata, sabato 28 maggio, a Baronissi.

I ragazzi, guidati dalla panchina dal tecnico Massimo Fiore, sono scesi in campo estremamente motivati, indirizzando il match nella giusta direzione sin dalle prime battute. L’individualista Raffaele Ferrara, che sta vivendo un eccellente momento di forma, si è imposto infatti nel doppio confronto con Andrea Grilli, mentre sull’altra corsia capitan Francesco Santoriello, Mario Scolletta e Antonio Noviello si sono divisi i set di terna con gli ospiti Carbonari, Marini e Sperati. L’andamento dell’incontro non è variato nella seconda frazione di gioco, con i padroni di casa che, aggiungendo tre sfide a coppia al loro bottino, hanno archiviato la pratica con un ampio margine.

La Millo, grazie al prezioso successo, ha scavalcato in classifica gli avversari e, quando mancano quattro giornate al termine della regular season, è terzultima a quota 19, ad una lunghezza dall’Accessori Moda Kennedy.

Anche la compagine del presidente Antonio Ferrante, che ha ancora un incontro da recuperare, ha messo in cassaforte punti preziosi, aggiudicandosi con una bella rimonta, lo scontro diretto interno con la Fontespina (21). La squadra marchigiana non è così riuscita ad allungare sulla quartultima e ora ha un solo punto di vantaggio sui nolani. Una circostanza importante poiché, se al termine del torneo la quintultima avesse più di tre punti di vantaggio sulle inseguitrici, non si disputerebbero i play-out.

Il prossimo turno sarà importantissimo: sabato 4 giugno, a Baronissi, si affronteranno Enrico Millo e Kennedy, in un derby campano che si annuncia avvincente e decisivo per le sorti delle due squadre.