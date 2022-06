Boxe, il presidente D'Ambrosi esalta la rinascita del movimento azzurro Agli Europei in Armenia Mouhiidine e compagni ci hanno regalato sette medaglie.

Solo un anno fa, dopo il torneo di qualificazione alle Olimpiadi, nessuno in casa Italia poteva immaginare ai successi arrivati dopo Tokyo. Senza nemmeno un uomo ai Giochi serviva una risposta e questa è arrivata tra i Mondiali in Serbia e gli Europei in Armenia. Medaglie importanti in ottica futura su cui c’è la firma del campione campano Aziz Abbes Mouhiidine che dopo l’argento iridato si è preso l’oro continentale. Dopo i successi in terra armena il presidente Flavio D’Ambrosi ha fatto il punto della situazione.

“Dopo le 10 medaglie conquistate ai Campionati europei under 22 e le 5 medaglie ottenute ai Campionati europei youth, i nostri Azzurri vincono altre 7 medaglie (1 oro, 1 argento e 5 bronzi) ai Campionati europei élite. Nella storia del pugilato italiano mai si erano conquistati ben 7 podi. Anche questa volta registriamo un nuovo record che lascia il segno negli annali del nostro sport.

Peraltro, era dal 1998 - ben 24 anni fa - che l'Italia non otteneva una medaglia d'oro ai Campionati europei assoluti. Allora ci pensò il grande Giacobbe Fragomeni.

Devo dire che anche questa volta le vittorie dei ragazzi sono più che meritate poiché di certo nessuno ha regalato niente all'Italia. Al di là delle medaglie, ancora una volta sono state convincenti le performance agonistiche e tecnico tattiche fornite dagli Azzurri, anche dai più giovani tra di essi.

Non ci sono più dubbi. Il pugilato italiano sta tornando ai livelli che merita. Proprio per questo bisogna stare con i piedi ben piantati per terra e continuare a lavorare con intensità, qualità e determinazione. Intanto ringrazio come al solito i protagonisti - atleti e staff tecnico Azzurro - e tutte le società ed i tecnici che quotidianamente lavorano e sono i veri ed inconfondibili artefici dei successi del movimento pugilistico nazionale. Adesso aspettiamo i prossimi Giochi del mediterraneo insieme ai Campionati italiani under 22”.