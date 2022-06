L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro sfida il Belgio Oggi le azzurre vanno a caccia della prima vittoria nella Volleyball Nations League 2022.

Dopo la netta sconfitta contro la Turchia nella giornata d’esordio, oggi torna in campo l’Italvolley femminile. La Volleyball Nations Leangue di Ankara entra nel vivo con il match Belgio dove sarà vietato sbagliare. Alla squadra, di cui fanno parte anche le due ragazze campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, serve una vittoria. La squadra belga è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Serbia. Del match alla vigilia ha parlato anche il CT Davide Mazzanti.

“Torniamo in campo per far bene, dopo una sconfitta e in generale una prestazione con alcuni errori tecnici. Siamo consapevoli di dover reagire per fare risultato e quindi muovere la classifica. Le ragazze stanno lavorando con entusiasmo e grande applicazione ma sappiamo che la VNL è un percorso lungo e che quindi non bisogna né esaltarsi dopo una vittoria né tantomeno demoralizzarsi dopo una sconfitta. Contro il Belgio sarà una sfida molto interessante: loro giocano con tre centrali o con l’opposto. Inoltre sono molto brave in battute e quindi dovremo essere bravi a leggere bene il match approcciando da subito con il giusto equilibrio”.

Fischio d’inizio alle 18:00 all’Ankara Sports Hall.

Risultati Pool 2 – Ankara (Turchia)

Prima giornata

Thailandia – Bulgaria 3-0 (25-20; 25-22; 25-20

Turchia – Italia 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)

Risultati Pool 1 – Shreveport (USA)

Prima giornata

Germania – Brasile 1-3 (27-29; 25-23; 25-27; 21-25)

USA – Rep. Domenicana 3-0 (25-21; 25-17; 25-18)

Le 14 azzurre

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ofelia Malinov (C).

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Sofia D’Odorico, Elena Perinelli, Alice Degradi, Terry Enweonwu.

Opposti: Silvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Alessia Mazzaro.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

Le 14 del Belgio

Palleggiatrici: Elise Van Sas, Jutta Van De Vyver e Charlotte Krenicky.

Schiacciatrici: Britt Herbots, Manon Stragier, Stien Goris, Celine Van Gestel.

Opposti: Pauline Martin.

Centrali: Nathalie Lemmens, Marlies Janssens, Silke Van Avermaet, Anna Koulberg.

Liberi: Nel Demeyer e Britt Rampelberg.

Il calendario della Pool 2

Week 1 (Ankara, Turchia)

02 giugno Thailandia – Serbia ore 12:00

02 giugno: Bulgaria – Olanda ore 15:00

02 giugno: Belgio-Italia ore 18:00

03 giugnio: Serbia – Bulgaria ore 12:00

03 giugno: Olanda-Italia ore 15:00

03 giugno: Turchia – Cina ore 18:00

04 giugno: Thailandia – Belgio ore 12:00

04 giugno: Cina-Italia ore 15:00

04 giugno: Bulgaria – Turchia ore 18:00

*Orari italiani