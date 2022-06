Volleyball Nations League: l'Italia di Chirichella e De Gennaro batte il Belgio Oggi si torna in campo alle 15:00 per sfidare l'Olanda.

E’ arrivata contro il Belgio la prima vittoria dell’Italvolley femminile nella Volleyball Nations League 2022. Le azzurre, con le due campane Chirichella (8 punti per lei) e De Gennaro titolari, si sono imposti per 3-1 imponendosi per 25-21 nel primo set e faticando molto nel secondo dove le belghe sono tornate in parità imponendosi 25-19. Decisivo il terzo dove le azzurre l’hanno spuntata in volata per 25-23 prima di chiudere i conti nel quarto portato a casa col punteggio di 25-20.

Della prima vittoria ha parlato il commissario tecnico Davide Mazzanti.

“Continuiamo a sbagliare qualcosa in difesa nonostante buone letture tattiche, su questo aspetto dobbiamo lavorare per quanto fitto il calendario della VNL. Le ragazze hanno però dato tanto e tutte hanno contribuito in un match non certo semplice. Chi è entrato ha fatto benissimo come Mazzaro, Lubian e Gennari con quest’ultima capace di dare un grande contributo offensivo nonostante una forma fisica non ottimale. Sono soddisfatto del risultato che ci premia e muove la classifica ma allo stesso tempo consapevole che sia ancora tanta la strada da fare. Nel prossimo turno affrontiamo l’Olanda e non sarà semplice recuperare in così poche ore le energie mentali e fisiche. Poi chiuderemo con la Cina, insomma ci attende un finale di prima settimana piuttosto intenso”.

Le azzurre torneranno in campo questo pomeriggio alle 15:00 contro l’Olanda.

Tabellino: BELGIO - ITALIA 1-3 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25)

BELGIO: Van Gestel 10, Van Avermaet 10, Van De Vyver 1, Herbots 25, Lemmens 8, Martin 11, Van Sas (Libero), Rampelberg, Stragier, Koulberg. N.e.: Demeyer, Goris, Krenicky, Jansenss. All. Vande Broek

ITALIA: Malinov 3, Degradi 1, Bonifacio 5, Nwakalor 30, Perinelli 14, Chirichella 8, De Gennaro (Libero), Enweonwu, Bosio, Lubian, Gennari 8, D’Odorico, Mazzaro 1. N.e.: Fersino (Libero) All. Mazzanti

Arbitri: Sokol (Pol) e Khattab (Egy)

Durata: 23’, 25’, 32’, 27’

Spettatori: 1000

Belgio: a 4, bs 10, m 9, et 13.

Italia: a 5, bs 11, m 11, et 8.

Risultati Pool 2 – Ankara (Turchia)

Prima giornata

Thailandia – Bulgaria 3-0 (25-20; 25-22; 25-20)

Turchia – Italia 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)

Seconda giornata

Belgio – Serbia 1-3 (25-14; 16-25; 17-25; 22-25)

Cina – Olanda 3-1 (16-25; 25-22; 25-23; 25-23)

Terza giornata

Thailandia – Serbia 3-2 (25-23; 25-27; 25-20; 20-25; 15-12)

Bulgaria – Olanda 3-2 (25-15; 12-25; 19-25; 25-15; 15-7)

Belgio – Italia 1-3 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25)

Risultati Pool 1 – Shreveport (USA)

Prima giornata

Germania – Brasile 1-3 (27-29; 25-23; 25-27; 21-25)

USA – Rep. Domenicana 3-0 (25-21; 25-17; 25-18)

Seconda giornata

Polonia – Canada 3-1 (20-25; 25-22; 25-23; 25-20)

Corea del Sud – Giappone 0-3 (17-25; 16-25; 11-25)

Terza giornata

Brasile – Polonia (da disputare)

Germania – Giappone (da disputare)

Canada – Rep. Domenicana (da disputare)

Classifica generale provvisoria

Thailandia 5 pt (2 giocate), Serbia 4 pt (2 giocate), Giappone 3 pt, Stati Uniti 3 pt, Turchia 3 pt, Brazile 3 pt, Polonia 3 pt, Cina 3 pt, Italia 3 pt (2 giocate), Bulgaria 2 pt (2 giocate), Olanda 1 pt (2 giocate), Canada 0 pt, Germania 0 pt, Belgio 0 pt (2 giocate), Rep. Domenica 0 pt, Corea del Sud 0 pt

Il calendario completo della Pool 2

Week 1 (Ankara, Turchia)

03 giugnio: Serbia – Bulgaria ore 12:00

03 giugno: Olanda-Italia ore 15:00

03 giugno: Turchia – Cina ore 18:00

04 giugno: Thailandia – Belgio ore 12:00

04 giugno: Cina-Italia ore 15:00

04 giugno: Bulgaria – Turchia ore 18:00

*Orari italiani