L’Italvolley delle campane Chirichella e De Gennaro ko contro la Cina Si è chiusa con una sconfitta la prima settimana di Volleyball Nations League delle azzurre.

Nell’ultimo impegno della prima fase della Volleyball Nations League è arrivata una sconfitta per l’Italvolley. Azzure ko 3-1 con la Cina. Mazzanti ha dato fiducia fin dall’inizio all’insostituibile Monica De Gennaro nel ruolo di libero e alla centrale napoletana Cristina Chirichella (4 punti per lei). Azzurre però mai in partita nel primo set dove sono state travolte per 25-13. Nel secondo è arrivata la reazione col parziale vinto 25-20. Negli ultimi due set la Cina ha cambiato marcia nei momenti più importanti chiudendo i conti per 25-22 e 25-18.

“Abbiamo reagito bene dopo il primo set perso in maniera netta – ha dichiarato Davide Mazzanti – abbiamo iniziato a giocare come avevamo preparato. Purtroppo abbiamo commesso troppi errori che alla fine ci sono costati caro. Peccato, perché abbiamo fatto faticare e non poco una Cina che per molto tratti ha giocato una pallavolo davvero molto bella e spettacolare. Sapevamo che erano forti ma allo stesso tempo con un minimo di precisione in più avremmo potuto dire la nostra. Sono comunque molto fiero di quanto fatto da questo gruppo di ragazze che ripeto, ha seguito alla lettera il piano partita. Gli errori ci sono costati il match. Chiudiamo questa prima settimana di VNL in crescendo e con entusiasmo. Abbiamo subito contro la Turchia, giocato meglio e vinto con il Belgio e vinto giocando bene con l’Olanda. Con la Cina era complessa ma abbiamo tenuto molto bene il campo. Torniamo in Italia consapevoli di dover lavorare ancora tanto e di potercela giocare con tutti. Il gruppo è solido e sappiamo di dover e poter fare ancora tanto”.

Tabellino: ITALIA – CINA 1-3 (13-25; 25-20; 22-25; 18-25)

ITALIA: Degradi 22, Bonifacio 10, Nwakalor 19, Perinelli 6, Chirichella 4, Malinov 4, De Gennaro (Libero), Fersino, Enweonwu, Lubian 2, Bosio, Mazzaro. N.e.: D’Odorico e Gennari. All. Mazzanti

CINA: Diao 1, Jin 5, Wang Y. 7, Gong 15, Li 20, Yuan 11, Wang Yu. (Libero), Ding. 2, Wang W.. N.e..: Miao, Feifan, Zheng, Wang Yi, Yang. All. Cai

Arbitri: Porvaznik (Svk) e Heckford (Eng)

Durata: 21’, 23’, 27’,

Spettatori: 2300

Italia: a 4, bs 11, m 3, et 18.

Cina: a 5, bs 5, m 13, et 5.

Risultati Pool 2 – Ankara (Turchia)

Prima giornata

Thailandia – Bulgaria 3-0 (25-20; 25-22; 25-20)

Turchia – Italia 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)

Seconda giornata

Belgio – Serbia 1-3 (25-14; 16-25; 17-25; 22-25)

Cina – Olanda 3-1 (16-25; 25-22; 25-23; 25-23)

Terza giornata

Thailandia – Serbia 3-2 (25-23; 25-27; 25-20; 20-25; 15-12)

Bulgaria – Olanda 3-2 (25-15; 12-25; 19-25; 25-15; 15-7)

Belgio – Italia 3-1 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25)

Quarta giornata

Serbia – Bulgaria 3-0 (26-24; 25-15; 26-24)

Italia – Olanda 3-0 (25-19; 25-15; 25-15)

Turchia – Cina 1-3 (16-25; 25-20; 16-25; 22-25)

Quinta giornata

Thailandia – Belgio 2-3 (22-25; 25-18; 25-23; 21-25; 13-15)

Italia – Cina 1-3 (13-25; 25-20; 22-25; 18-25; 18-25)

Bulgaria – Turchia (da disputare)

Risultati Pool 1 – Shreveport (USA)

Prima giornata

Germania – Brasile 1-3 (27-29; 25-23; 25-27; 21-25)

USA – Rep. Domenicana 3-0 (25-21; 25-17; 25-18)

Seconda giornata

Polonia – Canada 3-1 (20-25; 25-22; 25-23; 25-20)

Corea del Sud – Giappone 0-3 (17-25; 16-25; 11-25)

Terza giornata

Brasile – Polonia 3-0 (25-23; 25-21; 25-22)

Germania – Giappone 2-3 (27-25; 25-23; 20-25; 22-25; 12-15)

Canada – Rep. Domenicana 3-0 (25-18; 25-15; 25-18)

Quarta giornata

Germania – Corea del Sud 3-0 (25-22; 25-15; 25-16)

Rep. Domenicana – Brasile 1-3 (9-25; 25-16; 18-25; 17-25)

USA – Canada 3-0 (25-14; 25-22; 25-19)

Quinta giornata

Corea del Sud – Polonia (da disputare)

Rep. Domenicana – Giappone (da disputare)

USA – Brasile (da disputare)

Classifica generale provvisoria

Brasile 9 pt, Cina 9 pt, Serbia 7 pt, USA 6 pt, Thailandia 6 pt, Italia 6 pt, Giappone 5 pt, Germania 4 pt, Turchia 3 pt, Polonia 3 pt, Canada 3 pt, Belgio 2 pt, Bulgaria 2 pt, Olanda 1 pt, Rep. Domenica 0 pt, Corea del Sud 0 pt.

Il calendario completo della Pool 2

Week 1 (Ankara, Turchia)

5 giugno: Serbia – Olanda ore 12:00

5 giugno: Thailandia - Cina ore 15:00

5 giugno: Turchia – Belgio ore 18:00

*Orari italiani