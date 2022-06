Scherma, agli Assoluti di Courmayeur Curatoli sul podio nella sciabola Il napoletano è stato battuto da Neri in semifinale, tra le donne Gregorio assente per infortunio.

Ai Campionati italiani Assoluti di Courmayeur è stato assegnato il titolo di sciabola individuale. Il gradino più alto del podio è stato occupato dal vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo Luigi Samele. Sul podio anche il napoletano Luca Curatoli che si è fermato in semifinale dove è stato superato per 15-9 da Matteo Neri. La prova individuale femminile, invece, è stata vinta da Irene Vecchi davanti a Eloisa Passaro, Michela Battiston e Sofia Ciaraglia. Assente per infortunio la salernitana Rossella Gregorio.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SCIABOLA MASCHILE - Courmayeur, 4 giugno 2022



Finale

Samele (Fiamme Gialle) b. Neri (Carabinieri) 15-14



Semifinali

Neri (Carabinieri) b. Curatoli (Fiamme Oro) 15-9

Samele (Fiamme Gialle) b. Foschini (Esercito) 15-11



Quarti

Neri (Carabinieri) b. Fioretto (Fiamme Oro) 15-9

Curatoli (Fiamme Oro) b. Torre (Fiamme Oro) 15-11

Samele (Fiamme Gialle) b. Sbragia (Scherma Oreste Puliti Lucca) 15-11

Foschini (Esercito) b. Nuccio (Fiamme Oro) 15-14



Classifica (40): 1. Luigi Samele (Fiamme Gialle), 2. Matteo Neri (Carabinieri), 3. Luca Curatoli (Fiamme Oro), 3. Gabriele Foschini (Esercito), 5. Pietro Torre (Fiamme Oro), 6. Riccardo Nuccio (Fiamme Oro), 7. Luca Fioretto (Fiamme Oro), 8. Stefano Sbragia (Scherma Oreste Puliti Lucca)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SCIABOLA FEMMINILE - Courmayeur, 3 giugno 2022



Finale

Vecchi (Fiamme Gialle) b. Passaro (Fiamme Oro) 15-9



Semifinali

Passaro (Fiamme Oro) b. Battiston (Aeronautica Militare) 15-14

Vecchi (Fiamme Gialle) b. Ciaraglia (Fiamme Oro) 15-7



Quarti

Battiston (Aeronautica Militare) b. Criscio (Fiamme Oro) 15-12

Passaro (Fiamme Oro) b. Arpino (Vigili del Fuoco) 15-5

Vecchi (Fiamme Gialle) b. Viale (Champ Napoli) 15-7

Ciaraglia (Fiamme Oro) b. Gargano (Aeronautica Militare) 15-12



Classifica (42): 1. Irene Vecchi (Fiamme Gialle), 2. Eloisa Passaro (Fiamme Oro), 3. Michela Battiston (Aeronautica Militare), 3. Sofia Ciaraglia (Fiamme Oro), 5. Martina Criscio (Fiamme Oro), 6. Giulia Arpino (Vigili del Fuoco), 7. Rebecca Gargano (Aeronautica Militare), 8. Mariella Viale (Champ Napoli)