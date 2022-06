Boxe: ad ottobre gli Europei Elite femminili La competizione continentale si svolgerà a Buvda in Montenegro.

Non solo i Mondiali ma anche gli Europei. Dopo la competizione iridata di Istanbul, arrivano buone notizie per le pugili azzurre. L'EUBC ha reso noto che l'Europeo Elite femminile 2022 avrà luogo a Buvda in Montenegro dal 5 al 17 ottobre. Appuntamento importante per non restare troppo tempo senza gare e che interessa da vicino alle campane Irma Testa, fresca vice campionessa del Mondo, Angela Carini, Assunta Canfora, Sirine Charaabi e le altre. Soprattutto la Carini, sfortunatissima tra Olimpiadi e Mondiali con i sorteggi, potrà tornare a combattere per l’obiettivo massimo nel percorso che porta al grand obiettivo di tutta la squadra azzurra: l’Olimpiade di Parigi 2024.