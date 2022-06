Nuoto, novità per gli Assoluti estivi al Centro Federale di Ostia Aggiunta una giornata di gare, il formate della manifestazione resta quello del 2021.

Annunciato cambiamenti e ampliamenti per quanto riguarda i campionati Assoluti estivi, previsti presso il Centro Federale di Ostia il prossimo luglio. Il settore nuoto ha disposto la modifica del programma della manifestazione che passa da due a tre giornate, ovvero dal 19 al 21 luglio. Il format della manifestazione sarà identico a quello già utilizzato in occasione degli Internazionali d'Italia 2021 -58° Trofeo Sette Colli. Le gare saranno disputate con la formula a serie, con serie pomeridiane su 8 corsie e mattutine su 10.

Tutte le gare verranno disputate nel pomeriggio; le due serie comprendenti i 16 migliori tempi di iscrizione ad eccezione degli 800-1500 s.l. maschili e femminili, distanze sulle quali sarà disputata una sola serie pomeridiana. Restano immutati i requisiti e i tempi limite di ammissione alla manifestazione, come attualmente pubblicati nel Regolamento di attività 2021-20222 del Settore Nuoto.

Per i Campionati Mondiali Juniores che si svolgeranno. a Lima (Perù) dal 30 agosto al 4 settembre, tenuto conto della comunicazione della F .l.N .A. con la quale è stata fissata al 17 luglio 2022 la data ultima per l'acquisizione dei tempi utili per la qualificazione ai predetti Campionati, è stata prevista la modifica dei criteri di partecipazione ai suddetti Mondiali con l'esclusione dei tempi realizzati nelle manifestazioni Europeo Assoluto, Campionato Assoluto e Campionati di Categoria, nonché la fissazione del termine al 10 luglio quale data ultima per la definizione della squadra.