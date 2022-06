L'Iralvolley di Chirichella e De Gennaro pronta a partire per il Brasile Nella seconda face della Volleyball Nation League tour de force per le ragazze di Mazzanti.

Dopo la settimana vissuta in Turchia per la prima fase della Volleyball Nations League, l’Italvolley femminile è pronta a tornare in campo dal 15 al 19 giugno in Brasile. Le azzurre di Mazzanti stanno preparando in Italia la trasferta sudamericana, partenza prevista nella notte tra l'11 e il 12, dove ci saranno anche diversi rientri.

Il commissario tecnico intanto ha confermato tra le 14 convocate le due ragazze campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro. Rispetto alla Pool di Ankara ci saranno Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Paola Egonu, Anna Danesi (tutte all’esordio stagionale in nazionale) e Anastasia Guerra. A Brasilia l’Italvolley affronterà la grande rivale dell’ultimo decennio, la Serbia il 15 giugno, la Repubblica Domenicana il 16, la Germania il 17 giugno e chiuderà contro il Brasile sabato 18.

Le 14 azzurre

Palleggiatrici: Ofelia Malinov e Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Alice Degradi, Anastasia Guerra.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Marina Lubian.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

Il calendario completo della Pool 3

Week 2 (Brasilia, Brasile)

14 giugno: Olanda – Germania ore 23:00

15 giugno: Serbia-Italia ore 2:00

15 giugno: Rep. Domenica – Corea del Sud ore 23:00

16 giugno: Brasile – Turchia ore 02:00

16 giugno: Serbia – Corea del Sud ore 20:00

16 giugno: Italia-Repubblica Dominicana ore 23:00

17 giugno: Olanda – Brasile ore 02:00

17 giugno: Germania - Italia ore 20:00

17 giugno: Serbia – Turchia ore 23:00

18 giugno: Olanda – Rep. Domenicana ore 02:00

18 giugno: Italia - Brasile ore 20:00

18 giugno: Germania – Turchia ore 23:00

19 giugno: Olanda – Corea del Sud ore 02:00

19 giugno: Brasile – Serbia ore 15:00

19 giugno: Germania – Rep. Domenicana ore 18:00