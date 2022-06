Ginnastica Aerobica, a Monte di Procida i Campionati Nazionali Assoluti Gold Buoni risultati per le società campane.

Al Pala Pippo Coppola di Monte di Procida si sono svolti i Campionati Nazionali Assoluti Gold, il Trofeo delle Regioni, il Trofeo Aerodance, il Trofeo MAA ed il Gran Premio d’Estate di Aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia. Si è trattato dell’ultimo test prima dei campionati Mondiali di Guimarães (Portogallo) per i quali sono state selezionate Gaia Laurino (senior) e Maria Chiocca (junior) del California Center Club Monte di Procida di Simona Scotto ed Eva Iurlaro (junior) della Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Serena Piccolo. Con loro anche Giorgio Illiano, della Chige Monte di Procida, componente dello staff tecnico della nazionale junior.

Tornando ai Campionati di Monte di Procida, ottima l’organizzazione a cura della locale società Chige con Giorgio Illiano in cabina di regìa, Celeste Barone in segreteria e Alberto Testa medico di gara. Negli Assoluti la rifugiata ucraina Anastasia Kurashvili, ospitata e tesserata dalla Fitness Trybe insieme ad altri quattro connazionali della squadra senior, con il punteggio di 20,850 è salita sul gradino più alto del podio individuale condiviso con Anna Bullo, del Gruppo Sportivo Sambughè, accreditata dalla giuria di punti 20,750, ma il titolo, ovviamente, è andato per regolamento alla ginnasta italiana. La stessa Anastasiia Kurashvili ha, poi, sfiorato il podio nella coppia mista insieme a Stanislav Halaida, mentre al 7° posto troviamo Alessandro Aiello e Maria Chiara Salerno del C.G. Benevento di Cristiana D’Anna (nella foto).

Podio sfiorato, per soli 15/100, anche dalla rappresentativa campana nel Trofeo delle Regioni giunta alle spalle di Lazio, Lombardia e Marche, con Nunzia Lucci, Angela Schiano, Maria Schiano, Giorgia Barbato, Sara Scotto di Vetta, Camilla Trabasso, Darlene Tremante, Alessia Rea, Ilaria Traino e Maria Mautone, selezionate dalla Direttrice Tecnica Regionale Serena Piccolo.

Spicca, invece, il tricolore vinto da Elisa Di Meo del California Center Club nell’ individuale JA del Gran Premio d’Estate, seguita al 5° posto da Ilaria Ferraro della Fitness Trybe e al 6° dalla compagna di club Giorgia Barbato. Nel Trofeo MAA, secondo gradino podio per il Gruppo Allievi della Fitness Trybe, e terzo per Emanuele Petrone, della Chige di Chiara Barone, nell’individuale maschile. Infine, 5° e 6° posto

per Lavinia Nicole Piccolo ed Eleonora Sodano, della Fitness Trybe, nell’individuale femminile.

Alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente nazionale della F.G.I. Rosario Pitton, il Sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese, la Consigliera comunale Tina Schiano, il Consigliere regionale F.G.I. Graziano Piccolo.