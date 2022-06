Bocce, serie A: nella Raffa ko Enrico Millo e Kennedy Le due compagini campane sono in lotta per la salvezza.

La Enrico Millo illude ma esce a mani vuote dalla sfida contro la corazzata Caccialanza, valida per la ventesima giornata del Campionato di Serie A della Raffa, che si è disputata nel pomeriggio di sabato 11 giugno a Baronissi. I Campioni d’Italia in carica, secondi in classifica alle spalle della Nova Inox Mosciano, si sono imposti, in rimonta, con il punteggio di 3-5, sui padroni di casa che, dopo un inizio ad altissimi livelli, non sono stati in grado di reggere l’impeto degli avversari nella seconda parte dell'incontro.

Nel primo turno di gioco, infatti, l’individualista Raffaele Ferrara, tra le note positive della stagione difficile della Millo, ha avuto la meglio nel doppio confronto con Mirko Savoretti, mentre sull’altra corsia la formazione composta da Francesco Santoriello, Mario Scolletta e Antonio Noviello si è divisa i set di terna con gli ospiti Luca Viscusi, Marco e Paolo Luraghi. Tuttavia, dopo la pausa, i lombardi hanno decisamente invertito la rotta, conquistando tutti e quattro i set di coppia e i tre punti in palio.

Quando mancano due sole giornate al termine della regular season, la squadra del presidente Franco Monturi resta dunque, a quota 19, terzultima della graduatoria, a due punti di distanza dai marchigiani della Fontespina che, al momento, disputerebbero i play-out con la Kennedy Accessori Moda. La compagine nolana del presidente Antonio Ferrante (che il prossimo 19 giugno recupererà l’incontro con i veneti di Vigasio Villafranca) è stata sconfitta, con un ampio 6-2, sul campo della TME 88 Codognese che, con 4 punti di vantaggio sui campani, adesso vede la salvezza diretta più vicina.

Nel prossimo turno, in programma sabato 18 giugno, la Enrico Millo farà visita al Vigasio Villafranca, in un match che per i salernitani, obbligati a vincere, avrà il sapore di una finale; la Kennedy invece ospiterà l’Oikos Fossombrone penultima, in un'altra fondamentale tappa verso il traguardo salvezza.