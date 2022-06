Scherma, Europei: il presidente Azzi è sicuro del valore dei suoi ragazzi "La concorrenza è agguerrita, ma siamo sicuri d'andarci a giocare le nostre carte".

Dopo la fine della Coppa del Mondo e gli Assoluti di Courmayeur, il grande carrozzone della scherma italiana è pronto a volare ad Antalya dove, da venerdì 17 fino a mercoledì 22 giugno, andranno in scena gli Europei. In palio ci sono dodici titoli continentali, sei individuali ed altrettanti a squadre. La Campania potrà contare su due punte, entrambe nella sciabola dove il responsabile d’arma Nicola Zanotti ha convocato Luca Curatoli e Rossella Gregorio. Per loro l’obiettivo è il podio in entrambe le specialità perché in queste competizioni contano solo le medaglie. Prima della partenza della squadra azzurra ha parlato il presidente federale Paolo Azzi.

“Gli Europei di Antalya –ha spiegato-, così come i successivi Mondiali che ci attendono tra un mese al Cairo, rappresenteranno un test molto importante dopo una stagione di Coppa del Mondo che ci ha regalato grandi soddisfazioni. Siamo fiduciosi per l'ottimo lavoro fatto in tutte le armi con il coordinamento dei Commissari tecnici e dei rispettivi staff: in Turchia presenteremo un giusto mix di giovani e atleti già di consolidata esperienza a livello internazionale, così come impone un momento storico di avvicinamento alla fase di qualifica olimpica che porterà ai Giochi di Parigi 2024. La concorrenza è agguerrita, ma siamo sicuri d'andarci a giocare le nostre carte, sia a livello individuale che a squadre, con grandissime motivazioni e la consapevolezza di poter essere al vertice in ogni specialità”.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 - Antalya (Turchia) 17-22 giugno

IL PROGRAMMA DELLE GARE E GLI AZZURRI IN PEDANA

Venerdì 17 giugno

Fioretto femminile individuale (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi)

Sciabola maschile individuale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre)

Sabato 18 giugno

Spada femminile individuale (Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio)

Fioretto maschile individuale (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola)

Domenica 19 giugno

Spada maschile individuale (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Sciabola femminile individuale (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro)

Lunedì 20 giugno

Fioretto femminile a squadre (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi)

Sciabola maschile a squadre (Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre)

Martedì 21 giugno

Spada femminile a squadre (Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio)

Fioretto maschile a squadre (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi)

Mercoledì 22 giugno

Spada maschile a squadre (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Sciabola femminile a squadre (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro)

LA DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Maurizio Randazzo

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni; maestri Fabio Maria Galli, Filippo Romagnoli; preparatrice atletica Annalisa Coltorti

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti; maestri Benedetto Buenza, Tommaso Dentico

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò; maestri Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Daniele Pantoni

Medico: Riccardo Foti

Fisioterapisti: Massimo Donati, Federica Baldi

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Paolo Battocchio

Uffici federali: Adriano Bernardini, Giorgia Caloro