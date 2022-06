L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro passa al tie-break Battuta con qualche affanno la Repubblica Dominicana nella seconda sfida della Pool 3 in Brasile.

L’Italvolley femminile soffre ma vince. Nella seconda giornata della Pool 3 della Volleyball Nations League, le azzurre hanno superato per 3-2 la Repubblica Dominicana. Mazzanti ha riproposto ancora nella formazione iniziale le due campionesse campane Cristina Chirichella (6 punti per la napoletana) nel ruolo di centrale e Monica De Gennaro come libero.

Azzurre che hanno faticato tanto nei primi due set. Il primo è stato vinto 25-23, mentre il secondo lo ha portato a casa la Repubblica Dominicana per 25-20. Nel terzo e nel quarto set i valori sono improvvisamente cambiati con l’Italia che è andata sul 2-1 grazie al 25-19 rifilato alle rivali ma non è riuscita a chiudere i conti. Nel quarto parziale la squadra centroamericana ha sfruttato tutte le incertezze azzurre imponendosi per 25-16. Nel tie-break però le campionesse d’Europa, guidate da una scatenata Paola Enogu, ha dato un grande contributo per regalare il 15-12 e la vittoria finale.

“Su tante cose abbiamo faticato – ha ammesso il CT Davide Mazzanti nel posto partita - abbiamo scelto male i colpi d’attacco e questo ce lo siamo portati per tutta la partita. Poi loro hanno difeso tantissimo in una partita fatta di tanti contrattacchi con i loro attaccanti che hanno fatto cose ottime mentre noi con palla alta abbiamo faticato e fatto scelte non sempre buone. La vittoria però era fondamentale perché noi siamo reduci dalla Pool di Ankara dove abbiamo ottenuto due successi e in chiave Final diventa importante fare risultato. È stata sicuramente una vittoria sofferta, sicuramente ci manca ancora ritmo partita perché abbiamo fatto fatica a stare nella partita. Dobbiamo recuperare perché giochiamo presto e dobbiamo farci trovare pronti per la Germania. Non importa chi sia l’avversario ma come approcceremo alla partita perché adesso diventa fondamentale saper gestire energie mentali e fisiche”.

Tabellino: ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA 3-2 (25-23; 20-25; 25-19; 16-25; 15-12)

ITALIA: Guerra 18, Chirichella 6, Malinov 3, Degradi 10, Danesi 3, Nwakalor 10, De Gennaro (Libero), Lubian, Bonifacio 9, Bosio, Fersino, Bosetti 4, Egonu 8. N.E.: Sylla. All. Mazzanti

REPUBBLICA DOMINICANA: Pena 19, Gonzalez G. 7, Gonzalez Lopez 16, Martinez J. 11, Martinez B. 16, Marte 3, Martinez Y. (Libero), Peralta 3, Dominguez, Mambru 1, Guillen. N.E.: Rabit, Hinojosa e Martinez L. All. Kwiek

Arbitri: Ivanov Ivaylo (Bul) e Rene Karina Noemi (Arg)

Durata: 30’, 33’, 26’, 24’,

Spettatori: 2300

Italia: a 2, bs 12, m 13, et 14.

Repubblica Dominicana: a 4, bs 16, m 9, et 12.

Risultati Pool 3 – Brasilia (Brasile)

Prima giornata

Olanda – Germania 1-3 (20-25; 19-25; 25-12; 22-25)

Italia – Serbia 3-1 (21-25; 25-14; 25-15; 25-20)

Seconda giornata

Rep. Dominicana – Corea Del Sud 3-0 (25-21; 25-17; 25-13)

Brasile – Turchia 3-1 (19-25; 25-23; 25-23; 25-23)

Terza giornata

Serbia – Corea del Sud 3-0 (40-38; 25-22; 25-22)

Italia – Rep. Dominicana 3-2 (25-23; 20-25; 25-19; 16-25; 15-12)

Olanda – Brasile (da disputare)

Risultati Pool 4 – Quezon City (Filippine)

Prima giornata

Canada – Thailandia 0-3 (19-25; 22-25; 24-26)

Giappone – Polonia 3-0 (25-21; 25-21; 25-21)

Seconda giornata

Bulgaria – USA 0-3 (20-25; 22-25; 20-25)

Cina – Belgio 3-0 (25-19; 25-22; 25-14)

Terza giornata

Polonia – Thailandia 3-2 (22-25; 27-29; 25-16; 25-16; 15-13)

Canada – Belgio 3-1 (25-22; 25-21; 22-25; 25-22)

Bulgaria – Giappone 0-3 (20-25; 16-25;23-25)

Il calendario completo della Pool 3

Week 2 (Brasilia, Brasile)

16 giugno: Serbia – Corea del Sud ore 20:00

16 giugno: Italia-Rep. Dominicana ore 23:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

17 giugno: Olanda – Brasile ore 02:00

17 giugno: Germania - Italia ore 20:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

17 giugno: Serbia – Turchia ore 23:00

18 giugno: Olanda – Rep. Dominicana ore 02:00

18 giugno: Italia - Brasile ore 20:00 (diretta Sky Sport 1 e in streaming NOW)

18 giugno: Germania – Turchia ore 23:00

19 giugno: Olanda – Corea del Sud ore 02:00

19 giugno: Brasile – Serbia ore 15:00

19 giugno: Germania – Rep. Dominicana ore 18:00

*orari italiani

Il calendario completo della Pool 4

Week 2 (Quezon City, Filippine)

16 giugno: Polonia – Thailandia ore 05:00

16 giugno: Canada – Belgio ore 09:00

16 giugno: Bulgaria – Giappone ore 13:00

17 giugno: Polonia – USA ore 05:00

17 giugno: Cina – Canada ore 09:00

17 giugno: Giappone – Thailandia ore 13:00

18 giugno: Bulgaria – Canada ore 05:00

18 giugno: Belgio – Polonia ore 09:00

18 giugno: USA – Cina ore 13:00

19 giugno: Bulgaria – Belgio ore 05:00

19 giugno: Thailandia – USA ore 09:00

19 giugno: Giappone – Cina ore 13:00

*orari italiani

Classifica generale provvisoria

Giappone 6 vittorie (17 pt), Cina 4 vittorie (13 pt), USA 4 vittorie (12 pt), Brasile 4 vittorie (12 pt), Serbia 4 vittorie (12 pt), Thailandia 4 vittorie (11 pt), Italia 4 vittorie (11 pt), Polonia 4 vittorie (10 pt), Turchia 3 vittorie (9 pt), Canada 3 vittorie (9 pt), Germania 2 vittorie (8 pt) Rep. Dominicana 1 vittoria (4 pt), Belgio 1 vittoria (2 pt), Bulgaria 1 vittoria (2 pt), Olanda 0 vittorie (2 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt).