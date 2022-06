Giochi del Mediterraneo, Tiro a Volo: Stanco e Cassandro a caccia di medaglie I due campani saranno impegnati nel trap e nello skeet. Oggi la cerimonia inaugurale.

La diciannovesima edizione dei Giochi del Mediterraneo inizierà ufficialmente questa sera alle 21:00 con la Cerimonia di apertura, che andrà in scena ad Oran in Algeria., in programma per le 21.00 italiane. L’Italia sarà rappresentata da 370 atleti di 24 discipline sportive tra cui il Tiro a Volo che come sempre si presenta con una delegazione ampia che punta a raccogliere medaglie pesanti. A guidare al sfilata azzurra saranno Diana Bacosi e Luigi Busà. Presenti anche i campani Silvana Stanco e Tammaro Cassandro che in settimana proveranno a portare a casa una medaglia importante rispettivamente nel trap e nello skeet.

Intanto alla vigilia ha parlato il presidente federale Luciano Rossi. “Tutto il mondo del Tiro a Volo italiano è orgoglioso di questo prestigioso riconoscimento che segue quello già provato lo scorso anno in Giappone con Jessica Rossi. Dei sei olimpionici presenti nella delegazione azzurra, ben tre sono espressione del nostro sport. Oltre a Bacosi ci saranno anche Jessica, oro a Londra 2012, e Gabriele Rossetti, oro a Rio 2016, a dimostrazione di quanto il Tiro a Volo contribuisca da sempre al prestigio sportivo del nostro Paese”.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR).

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

Direttore Tecnico: Albano Pera.

PROGRAMMA GARA

Sabato 25 giugno Ore 21.00 Cerimonia di Apertura

Domenica 26 giugno Allenamenti Liberi Skeet

Lunedì 27 giugno Allenamenti Ufficiali di Skeet

Martedì 28 giugno Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Mercoledì 29 giugno Gara Skeet M e F (75 piattelli)

14:30 Semifinali e Finale Skeet F

15:50 Semifinali e Finale Skeet M

Giovedì 30 giugno Gara Skeet Mixed Team

14:45 Medal Matches Mixed Team Skeet

Venerdì 1 luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 2 luglio Gara Trap M e F (75 piattelli)

Domenica 3 luglio Gara Trap M e F (50 piattelli)

14:30 Semifinali e Finale Trap F

15:50 Semifinali e Finale Trap M

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Oran è -1 rispetto all’Italia).