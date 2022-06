Giochi del Mediterraneo, Boxe: Mouhiidine in Algeria per un altro oro Il salernitano guida la spedizione azzurra di cui fanno parte anche le campane Chaarabi e Canfora.

E’ tutto pronto ad Oran in Algeria per l’inizio della diciannovesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Questa sera alle 21:00 è in programma la cerimonia inaugurale. Tra le specialità più attese c’è sicuramente la nobile arte del pugilato dove l’Italia sarà ben rappresentata. Ovviamente occhi puntati sul vice campione del mondo e sul campione europeo Aziz Abbes Mouhiidine. Il pugile di Mercato San Severino è voltato in Algeria per vincere. Del resto la sua crescita negli ultimi dodici mesi è stata esponenziale. Al femminile, dopo il forfait per infortunio di una sfortunatissima Angela Carini, e la decisione di Irma Testa di non partecipare, a rappresentare la Campania saranno Susie Canfora nei 63 kg e Sirine Charaabi nei 54.

Italia Boxing Team Oran 2022:

AZZURRE

Roberta BONATTI 48 kg (CS Carabinieri)

Giordana SORRENTINO 50 Kg (CS Carabinieri)

Sirine CHARAABI 54 Kg (GS Fiamme Oro)

Rebecca NICOLI 60 Kg (Gs Fiamme Oro)

Susie CANFORA 63 Kg (Gs Fiamme Oro)

Melissa GEMINI 66 Kg (ASD Pol. Fanum)

AZZURRI

Federico SERRA 52 (GS Fiamme Oro)

Francesco IOZIA 57 (Eagle boxe)

Giuseppe CANONICO 60 (Fiamme Azzurre)

Luigi MALANGA 63 (Fiamme Azzurre)

CAVALLARO Salvatore 69 (Cavallaro Boxing Team)

CAVALLARO Salvatore 75 (GS Fiamme Oro)

Alfred Cromwell COMMEY 81 (Reggiana Boxe)

Aziz Abbes MOUHIIDINE 91 (GS Fiamme Oro)

Vincenzo FIASCHETTI +91 (Boxing Team Torre Angela)

STAFF:

Alberto TAPPA – TEAM LEADER

Emanuele RENZINI – HEAD COACH

Riccardo D’ANDREA – COACH

Gennaro MOFFA – COACH

Fabio MORBIDINI – FISIO

Pierluigi PANTINI – MASSOTERAPISTA

Maria RIZZARDO – R/J