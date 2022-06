L'Italrugby di Fusco e Capuozzo vince in Portogallo Male nel primo tempo, meglio nella ripresa, la squadra di Crowley la spunta nel finale.

L’esordio nel tour estivo è stato vincente. L’Italrugby può sorridere anche se in Portogallo ha sofferto tanto. Crowley ha schierato fin dall’inizio i due campani Fusco e Capuozzo. Azzurri che hanno faticato nel primo tempo non riuscendo a prendere il comando territoriale e soprattutto quel ritmo che invece è arrivato più avanti.

Lusitani avanti 17-10 alla fine della prima parte di gara, poi è arrivata la reazione. La panchina ha dato una buona mano e dopo il 31-31 arriva la giocata che vale la partita. La maul azzurra fa la differenza, il Portogallo non contiene e viene punti con una meta di punizione che decide la sfida. 38-31 per l’Italrugby che apre vincendo la prima sfida.

A fine match ha parlato Kieran Crowley. "Il Portogallo ha disputato un'ottima partita. Ha mosso la palla velocemente e ha realizzato mete di ottima fattura. Soprattutto nel primo tempo ci siamo messi in difficoltà da soli. Abbiamo concesso troppo. Nel secondo tempo ci siamo parlati e analizzato quanto stava succedendo riuscendo a portare a casa la partita. Quando ero allenatore del Canada e giocavamo contro squadre di Tier 1 - continua Crowley – l’obiettivo era quello di mantenere alta la pressione e far vedere quanto si può competere in questo livello. Il Portogallo ha avuto un impatto importante sulla partita e ha sfruttato il momentum, cosa che non dovevamo concedere. Abbiamo sofferto molto e fatto fatica a difendere i punti di incontro: non dovrà più accadere nelle prossime partite".

Venerdì si torna in campo a Bucarest contro un altro avversario pronto a dare battaglia come la Romania.

Lisbona, Estadio de Restelo - sabato 25 giugno 2022

Test-match

Portogallo v Italia 31-38

Marcatori: p.t. 6’ cp. Marques (3-0); 16’ m. punizione Portogallo (10-0); 25’ m. Fusco (10-5); 31’ m. Marin (10-10); 38’ m. Marta tr. Marques (17-10); s.t. 2’ m. Appleton tr. Marques (24-10); 6’ m. Padovani tr. Da Re (24-17); 12’ Lucchesi tr. Da Re (24-24); 26’ m. Marta tr. Marques (31-24); 33’ m. Traorè tr. Padovani (31-31); 40’ m. punizione Italia (31-38)

Portogallo: Sousa-Guedes; Pinto (24’ st. Storti), Lima, Appleton (c), Marta; Portela, Marques; Simoes, Freitas (19’ st. Torgal), Granate; Madeira, Cerqueira; Hasse-Ferreira (24’ st. Prim), Tadjer (34’ st. Mascarenhas), Fernandes (35’ st. Costa) a

all. Lagisquet

Italia: Capuozzo; Trulla, Brex, Marin (28’ st. Zanon), Padovani; Da Re, Fusco (18’ st. Albanese); Giammarioli (7’ st. Zuliani), Lamaro (cap), Pettinelli; Zambonin (4’ st. Ruzza), Sisi (14’ st. Fuser); Ferrari (14’ st. Neculai), Faiva (4’ st. Lucchesi), Fischetti (30’ st. Traorè)

all. Crowley

arb. Davidson (Scozia)

Calciatori: Marques (Portogallo) 5/5; Da Re (Italia) 2/5; Padovani (Italia) 1/1

Cartellini: 16’ p.t. giallo Marin (Italia); 25’ st. giallo Da Re (Italia); 34’ st. giallo Marta (Portogallo)

Man of the Match: Marta (Portogallo)

Note: esordio in Nazionale per Da Re, Neculai e Albanese. Giornata calda, terreno in buone condizioni. 5100 spettatori.

Foto: Federugby.it