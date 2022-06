L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro è pronta a sfidare la Polonia A Sofia in Bulgaria si gioca la Pool 6 della Volleyball Nation League.

Dopo la positiva parentesi in terra brasiliana, l’Italvolley torna in Europea per giocare nella Pool sei di Sofia in Bulgaria. Azzurre che arrivano con 17 punti frutto di sei vittorie e un quarto posto in classifica che può essere migliorato. Questo pomeriggio alle 19:00 si torna in campo all’Arena Armeec contro la Polonia, squadra con cui i precedenti non sono favorevoli: in 71 gare disputate sono 37 le vittorie polacche e 34 quelle azzurre.

Alla vigilia ha parlato coach Mazzanti. “La Polonia è una squadra che è cambiata tanto rispetto alle prime due tappe – haspiegato – ci sono tante giocatrici nuove e quindi dovremo studiarle bene ed essere pronti sotto tutti i punti di vista. Ci aspettiamo che sia diversa dal solito e per questo dovremo fare massima attenzione e curare i particolari. Le ragazze stanno molto bene e mi riferisco anche alle ultime arrivate che nonostante un lungo periodo di inattività hanno dimostrato di essere già ad un buon punto facendosi trovare pronte e questo è molto importante anche e soprattutto per la squadra. In generale, come nelle altre week, dovremo essere bravi a gestire le forze tra carichi e recuperi tenendo conto delle tre partite in tre giorni che ci attendono dopo l’esordio con la Polonia. Per questo -conclude- sarà fondamentale gestire bene le energie”.

Tra le convocate per questo terzo step della Volleyball Nations League ci sono ancora una volta le due veterane campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, tra le migliori nelle prime due settimane di match ufficiali in questa lunga estate che servirà a preparare il Mondiale.

Le 14 azzurre

Palleggiatrici: Ofelia Malinov e Alessia Orro.

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Miriam Sylla (C), Alice Degradi ed Elena Pietrini.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Anna Danesi, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella e Marina Lubian.

Liberi: Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.

All. Davide Mazzanti.

Il calendario completo della Pool 6

Week 3 (Sofia, Bulgaria)

28 giugno: Cina – Brasile ore 16:00

28 giugno: Rep. Domenicana – Bulgaria ore 19:00

29 giugno: Thailandia – Corea del Sud ore 16:00

29 giugno: Italia-Polonia ore 19:00 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

30 giugno: Thailandia – Rep. Domenicana ore 12:30

30 giugno: Polonia – Cina ore 15:30

30 giugno: Corea del Sud – Brasile ore 19:00

1 luglio: Cina – Rep. Domenicana ore 12:30

1 luglio: Corea del Sud-Italia ore 15:30 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

1 luglio: Brasile – Bulgaria ore 19:00

2 luglio: Rep. Domenicana – Polonia ore 12:30

2 luglio: Brasile – Thailandia ore 15:30

2 luglio: Italia-Bulgaria ore 19:00 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

3 luglio: Cina – Corea del Sud ore 12:30

3 luglio: Italia-Thailandia ore 15.30 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

3 luglio: Polonia -Bulgaria ore 19:00

*orari di gioco italiani

Il calendario completo della Pool 5

Week 3 – Calgary (Canada)

29 giugno: Serbia – Germania ore 01:00

29 giugno: Canada – Turchia ore 04:00

30 giugno: Giappone – Olanda ore 01:00

30 giugno: Belgio – USA ore 04:00

30 giugno: Turchia – Olanda ore 22:00

1 luglio: Germania – Belgio ore 01:00

1 luglio: USA – Serbia ore 04:00

1 luglio: Belgio – Olanda ore 22:00

2 luglio: Turchia – Giappone ore 01:00

2 luglio: Serbia – Canada ore 04:00

2 luglio: Turchia – USA ore 22:00

3 luglio: Giappone – Serbia ore 01:00

3 luglio: Germania – Canada ore 04:00

3 luglio: Belgio – Giappone ore 19:00

3 luglio: USA – Germania ore 22:00

Classifica generale provvisoria

Giappone 8 vittorie (23 pt), USA 7 vittorie (21 pt), Brasile 6 vittorie (18 pt), Italia 6 vittorie (17 pt), Turchia 5 vittore (16 pt), Cina 5 vittorie (16 pt), Serbia 5 vittorie (14 pt), Thailandia 4 vittorie (11 pt), Polonia 4 vittorie (11 pt), Rep. Dominicana 3 vittorie (9 pt), Canada 3 vittorie (9 pt), Belgio 3 vittoire (6 pt), Germania 2 vittorie (8 pt), Bulgaria 2 vittorie (6 pt), Olanda 1 vittoria (6 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt).