L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro sempre più vicina alle Finals Dopo la vittoria sulla Polonia azzurre ad un passo dall'obiettivo. Venerdì c'è la Corea del Sud.

L’Italvolley è ad un passo dalle Finals di Volleyball Nations League. L’obiettivo è quasi raggiunto. Decisiva la vittoria contro la Polonia per 3-1 A Sofia, in Bulgaria, si è vista una buona Italia solo a tratti. Mazzanti ha deciso di partire con Malinov in palleggio, Degradi e Gennari schiacciatrici, la napoletana Chirichella e Danesi al centro, Egonu opposto e l’altra campana Monica De Gennaro libero.

Dopo aver perso il primo 25-27, azzurre travolgenti nel secondo postato a casa 25-20. Lotta serrata nel terzo deciso solo ai vantaggi con le azzurre trascinate da Danesi. Il set vinto dalle azzurre è lo spartiacque. La Polonia molla il colpo. Non riesce a reagire. Alza bandiera bianca al cospetto di una bella Italia ma solo a metà che vince il quarto 25-18 e festeggia l’ennesima vittoria.

“Abbiamo vinto una partita faticosa –spiega Mazzanti a fine gara- non siamo riusciti ad essere i soliti ed anche al servizio non abbiamo fatto bene. Anche nella fase break non siamo stati quelli che eravamo stati in Brasile. Ci siamo complicati la vita non riuscendo a giocare buoni contrattacchi. Era importante però vincere ed ora sarà altrettanto importante lavorare bene nei giorni che ci separano dalle Finals perché non siamo state la squadra che vogliamo e per fare questo sarò essenziale accumulare consapevolezza di ciò che siamo e di come dobbiamo farlo”.

Il commento del coach dovrà servire in vista del prossimo match, quello contro la Corea del Sud di venerdì alle 15:30.

Tabellino: ITALIA – POLONIA 3-1 (25-27; 25-20; 28-26; 25-18)

ITALIA: Degradi 19, Danesi 13, Egonu 27, Gennari 6, Chirichella 8, Malinov 1, De Gennaro (Libero), Sylla 1, Orro 3, Lubian, Nwakalor. N.E.: Bonifacio, Fersino, Pietrini. All. Mazzanti

POLONIA: Szlagowska 5, Stencel 7, Wolosz 2, Czymianska 13, Kakoleweska 9, Rozanski 20, Stenzel (Libero), Gorecka 1, Gryca 1, Fedusio 1, Jurczyk. N.E.: Lukasik, Szcyglowska e Grabka. All. Lavarini

Arbitri: Gerothodoros Epaminondas (Gre) e Adler Laszlo (Hun)

Durata: 27’, 22’, 28’, 22’

Spettatori: 300

Italia: a 4, bs 18, m 14, et 10.

Polonia: a 4, bs 11, m 9, et 11.

Risultati Pool 6 Sofia (Bulgaria)

Prima giornata

Cina – Brasile 2-3 (20-25; 23-25; 25-18; 25-21; 11-15)

Rep. Dominicana – Bulgaria 0-3 (15-25; 13-25; 21-25)

Seconda giornata

Thailandia – Corea Del Sud 3-0 (25-11; 25-22; 25-17)

Italia – Polonia 3-1 (25-27; 25-20; 28-26; 25-18)

Risultati Pool 5 Calgary (Canada)

Prima giornata

Serbia – Germania 3-1 (17-25; 25-16; 25-21; 25-18)

Canada – Turchia 3-1 (25-22; 21-25; 25-22; 25-23)

Seconda giornata

Giappone Olanda (da disputare)

Belgio – USA (da disputare)

Turchia – Olanda (da disputare)

Il calendario completo della Pool 6

Week 3 (Sofia, Bulgaria)

30 giugno: Thailandia – Rep. Domenicana ore 12:30

30 giugno: Polonia – Cina ore 15:30

30 giugno: Corea del Sud – Brasile ore 19:00

1 luglio: Cina – Rep. Domenicana ore 12:30

1 luglio: Corea del Sud-Italia ore 15:30 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

1 luglio: Brasile – Bulgaria ore 19:00

2 luglio: Rep. Domenicana – Polonia ore 12:30

2 luglio: Brasile – Thailandia ore 15:30

2 luglio: Italia-Bulgaria ore 19:00 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

3 luglio: Cina – Corea del Sud ore 12:30

3 luglio: Italia-Thailandia ore 15.30 (diretta Sky Sport 1 e streaming NOW)

3 luglio: Polonia -Bulgaria ore 19:00

*orari di gioco italiani

Il calendario completo della Pool 5

Week 3 – Calgary (Canada)

30 giugno: Giappone – Olanda ore 01:00

30 giugno: Belgio – USA ore 04:00

30 giugno: Turchia – Olanda ore 22:00

1 luglio: Germania – Belgio ore 01:00

1 luglio: USA – Serbia ore 04:00

1 luglio: Belgio – Olanda ore 22:00

2 luglio: Turchia – Giappone ore 01:00

2 luglio: Serbia – Canada ore 04:00

2 luglio: Turchia – USA ore 22:00

3 luglio: Giappone – Serbia ore 01:00

3 luglio: Germania – Canada ore 04:00

3 luglio: Belgio – Giappone ore 19:00

3 luglio: USA – Germania ore 22:00

*orari di gioco italiani

Classifica generale provvisoria

Giappone 8 vittorie (23 pt), USA 7 vittorie (21 pt), Brasile 7 vittorie (20 pt), Italia 7 vittorie (20 pt), Serbia 6 vittorie (17 pt), Cina 5 vittorie (17 pt), Turchia 5 vittore (16 pt), Thailandia 5 vittorie (15 pt), Canada 4 vittorie (12 pt), Polonia 4 vittorie (11 pt), Rep. Dominicana 3 vittorie (9 pt), Bulgaria 3 vittorie (9 pt), Belgio 3 vittoire (6 pt), Germania 2 vittorie (8 pt), Olanda 1 vittoria (6 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt).