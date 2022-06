Italrugby impegnata in Romania con Capuozzo ancora titolare L'estremo d'origine napoletana è tra i più attesi, torna anche Allan con l'esordiente Garbisi.

La vittoria in Portogallo, seppur sofferta, è stata molto importante. L’Italrugby ha dimostrato di aver voglia di non lasciare spazio ai rivali meno accreditati in questo importante tour estivo. Dopo la trasferta di Lisbona la squadra è arrivata a Bucarest per giocare venerdì alle 20:00, contro i padroni di casa della Romania allo Stadio Arcul de Triumf. Coach Kieran Crowley cambierà diverse pedine. Non sarà della partita il napoletano Alessandro Fusco, mentre ci sarà Ange Capuozzo nel ruolo di estremo che ormai sembra essere diventato suo senza troppe discussioni. Tra le novità di questa sfida, in cui bisognerà vincere anche per il ranking, c’è molta curiosità per vedere il ritorno in campo con la maglia numero 10 di Tommaso Allan che sarà in regia con l’esordiente Alessandro Garbisi.

“Affronteremo un avversario che parteciperà alla prossima Rugby World Cup” ha spiegato Crowley alla vigilia. “La partita contro il Portogallo deve essere da insegnamento. Disciplina, lucidità e focus sulla nostra prestazione saranno le basi fondamentali per giocare una partita seguendo il nostro standard”.

Questa la formazione che affronterà la Romania:

15 Ange CAPUOZZO (Grenoble, 3 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 36 caps) – capitano

13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 1 cap)

12 Marco ZANON (Pau, 13 caps)

11 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 3 caps)

10 Tommaso ALLAN (Harlequins, 61 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)

8 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 5 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 3 caps)

6 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 31 caps)

5 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 39 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 20 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 35 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 11 caps)

1 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 6 caps)

A disposizione

16 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 2 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 15 caps)

18 Ion NECULAI (Zebre Parma, 1 cap)

19 David SISI (Zebre Parma, 22 caps)

20 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 16 caps)

21 Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 6 caps)

22 Manfredi ALBANESE (Transvecta Calvisano, 1 cap)

23 Paolo GARBISI (Montpellier, 18 caps)