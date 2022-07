Giochi del Mediterraneo, Tiro a Volo: domani tocca alla Stanco La campionessa campana sarà in gara domani e andrà a caccia di una medaglia.

I Giochi del Mediterraneo sono da sempre terreno di conquista per la Nazionale italiana. Tra le spedizioni più vincenti di solito c’è il tiro a volo che anche in questa edizione in Algeria non vuole mancare l’appuntamento con le medaglie.

Dopo le prime arrivate nei giorni scorsi nello skeet, c’è attesa per gli atleti del trap. Il gruppo guidato da Albano Pera, argento ad Atlanta 1996, è arrivato ad Orano in Algeria e oggi ha provato la pedana dove domani andrà a caccia di una medaglia. Tra le più attese c’è sicuramente la tiratrice campana Silvana Stanco.

Dopo la finale Olimpica di Tokyo e le buone prove in Coppa del Mondo, anche lei vuole piazzare la zampata da medaglia ai Giochi del Mediterraneo. Con lei ci sono anche la campionessa Olimpica di Londra 2012 Jessica Rossi, Mauro De Filippis e Daniele Resca. La squadra in Algeria è stata seguita dal preparatore atletico Fabio Paritigiani.