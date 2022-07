L'Italrugby di Capuozzo domina la Romania e allunga la striscia positiva Azzurri vittoriosi 45-13 a Bucarest, soddisfatto coach Crowley: "La squadra ha reagito".

La vittoria di Cardiff nel Sei Nazioni ha aperto una striscia positiva di risultati che all’Italrugby mancava da tanto, troppo tempo. Gli uomini di Kieran Crowley, che sabato scorso avevano vinto a Lisbona, si sono ripetuti anche a Bucarest ma con meno sofferenza. Il tecnico neozelandese ha confermato ancora tra i titolari Ange Capuozzo, ragazzo d’origine napoletana, che è stato ancora tra i migliori. Azzurri dominanti e avanti già nel primo tempo 19-6, poi nella ripresa hanno consesso solo una meta ma a partita ormai finita sul parziale di 45-6. Prestazione importante con il 45-13 finale che conferma quanto l’Italrugby stia crescendo in questo nuovo corso che ha l’obiettivo di arrivare al Mondiale in Francia del 2023 da squadra convinta delle proprie potenzialità.

“Avevamo chiesto una reazione dopo Lisbona e la squadra ha reagito” ha spiegato Crowley dopo il match. “Credo sia l’aspetto più importate della vittoria di stasera –sottolinea-. Abbiamo offerto una prova solida dal punto di vista fisico, alzato il livello ella prestazione generale. Eravamo insoddisfatti dopo la vittoria in Portogallo ed oggi è stato fatto un passo avanti”. La costruzione continua. “Ogni partita fa storia a sé, questa costituisce un passo avanti nel cammino che abbiamo iniziato un anno fa. Ci sono ancora molte aree da migliorare, penso in particolare a tre, quattro mete che non abbiamo finalizzato questa sera e che non possiamo permetterci di non realizzare in partite importanti –conclude-, come sarà quella della settimana prossima in Georgia”.

Bucarest, Stadium “Arcul de Triumf” - venerdì 1 luglio

Test-match

Romania v Italia 13-45

Marcatori: p.t. 10’ cp. Vlaicu (3-0); 15’ m. Menoncello (3-5); 24’ cp. Vlaicu (6-5); 38’ m. Allan tr. Allan (6-12); 39’ m. Cannone tr. Allan (6-19); s.t. 5’ m. Garbisi A. tr. Allan (6-26); 17’ m. Menoncello (6-31); 21’ m. Zanon tr. Allan (6-38); 29’ m. Nicotera tr. Allan (6-45); 39’ m. Savin tr. Bucur (13-45)

Romania: Simionescu; Lamboiu, Gontineac (21’ st. Toader), Vaovasa (18’ st. Lama), Apostol; Vlaicu (9’ st. Bucur), Rupanu; Macovei (cap), Ser (2’ st. Sobota), Neculau; Antonescu, Iftimiuciuc; Leon (5’ st. Gordas), Butnaru (4’ st. Hartig), Balan (5’ st. Savin)

all. Robinson

Italia: Capuozzo; Bruno, Menoncello (18’ st. Garbisi P.), Zanon, Padovani (c); Allan, Garbisi A. (26’ st. Albanese); Halafihi (1’-31’ st. Giammarioli), Zuliani (18’ st. Lamaro), Ruzza; Fuser (12’ st. Sisi), Cannone (24’ st. Traorè); Ferrari (12’ st. Neculai), Lucchesi (12’ st. Nicotera), Nemer

all. Crowley

arb. Pearce (Inghilterra)

Cartellini: 31’ st. rosso Neculau (Romania)

Calciatori: Vlaicu (Romania) 2/3; Allan (Italia) 5/8

Player of the Match: Allan (Italia)

Nota: serata calda, terreno in ottime condizioni. Esordio in Nazionale per Alessandro Garbisi