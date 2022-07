Giochi del Mediterraneo, Tiro a Volo: Stanco di bronzo nel trap La tiratrice campana porta a casa una medaglia, eliminata Jessica Rossi.

Silvana Stanco continua nel migliore dei modi la sua stagione. Dopo le buone prove in Coppa del Mondo la ragazza campana è riuscita a salire sul podio anche ai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento ad Orano in Algeria, nella specialità del trap.

L’azzurra, protagonista fin dalle fasi di qualificazione con un secondo posto, ha chiuso al terzo con lo score di 17 su 25 alle spalle della transalpina Comenier che ha superato 28-27 la portoghese Coelho De Barros. Quarta piazza per la marocchina Yasmine Marirhi. E’ uscita invece in semifinale la campionessa Olimpica di Londra 2012 Jessica Rossi.