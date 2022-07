Canottaggio, c'è tanta Campania in gara nella Coppa del Mondo di Lucerna Tornano in acqua anche i medagliati di Tokyo con l'attesissima ammiraglia.

Gli azzurri del canottaggio sono pronti a tornare in acqua per la terza prova di Coppa del Mondo in uno degli scenari più suggestivi della specialità come quello di Lucerna in Svizzera. In uno dei classici appuntamenti vedremo tanti campani in gara, che come al solito formano l’ossatura della squadra maschile italiana guidata dal salernitano Francesco Cattaneo.

Si parte venerdì 8 e si gareggia fino a domenica 10 e sarà l’ultimo vero grande appuntamenti prima di Europei e Mondiali che sono i grandi obiettivi stagionali. Sono 14 le specialità a cui è iscritta una barca italiana. C’è curiosità soprattutto per vedere l’ammiraglia con una nuova composizione dove c’è tantissima Campania. Vedremo all’opera Marco Di Costanzo, Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo e Vincenzo Abbagnale insieme a Jacopo Frigerio, Cesare Gabbia, Leonardo Pietra Caprina ed Enrico D’Aniello che sarà il timoniere. Sul due senza invece saliranno altri due campani come Giovanni Abagnale e Alfonso Scalzone. Sul quattro di coppia è attesissimo Gennaro Di Mauro. Da segnalare tra le donne la presenza delle campionesse olimpiche Federica Cesarini e Valentina Rodini.

UOMINI SENIOR



DUE SENZA MASCHILE (Giovanni Abagnale, Alfonso Scalzone)



QUATTRO SENZA eq.A (Paolo Covini, Giovanni Codato, Davide Verità, Alessandro Bonamoneta), eq.B (Davide Comini, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Mofrecola, Nunzio Di Colandrea)



SINGOLO (Luca Rambaldi)



QUATTRO DI COPPIA (Andrea Panizza, Gennaro Di Mauro, Luca Chiumento, Giacomo Gentili)



OTTO (Jacopo Frigerio, Cesare Gabbia, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo, Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere)



UOMINI PESI LEGGERI



DOPPIO eq.A (Niels Torre, Stefano Oppo), eq.B (Pietro Ruta, Gabriel Soares)





DONNE SENIOR



DOPPIO SENIOR eq.A (Kiri Tontodonati, Stefania Gobbi), eq.B (Stefania Buttignon, Linda De Filippis)



QUATTRO SENZA (Silvia Terrazzi, Laura Meriano, Giorgia Pelacchi, Veronica Bumbaca)



QUATTRO DI COPPIA (Clara Guerra, Alessandra Montesano, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli)





DONNE PESI LEGGERI 7DOPPIO (Federica Cesarini, Valentina Rodini)



SINGOLO (Silvia Crosio)



RISERVE (Elisa Mondelli, Niccolò Pagani, Lorenzo Gaione, Antonio Cascone)