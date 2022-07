Scherma, Curatoli e Gregorio pronti a partire per il Mondiale in Egitto Gli azzurri, dopo essere stati in ritiro, sono in attesa di raggiungere Il Cairo e sfidare i big.

I Mondiali di scherma si avvicinano. Dal 15 luglio a Il Cario in Egitto partirà l’assalto ai vari titoli iridati messi in palio. Il countdown scorre veloce e la Nazionale azzurra è pronta per recitare un ruolo molto importante. I ritiri presso i Centri di Preparazione Olimpica del Coni sono serviti. Ora la parola passerà alla pedana.

Ci sono anche due campani che voleranno in Egitto ed entrambi sono già qualificati alla fase ad eliminazione diretta per diritto di ranking. Si tratta di Luca Curatoli e di Rossella Gregorio, entrambi sciabolatori, che andranno a caccia di una medaglia. La loro stagione è stata più che positiva per questo si può sognare una grande prestazione anche se la concorrenza sarà tremenda. Non ci sarà invece Valerio Cuomo nella spada, che ricopre il ruolo di riserva a casa, ma vista la sua giovane età saranno tante le possibilità che avrà di prendere parte ad un Mondiale. A poco più di sette giorni dall’inizio del torneo iridato ha parlato il presidente federale Paolo Azzi.

“L’aspettativa è vedere la Nazionale azzurra competitiva in tutte le specialità -spiega-. Scontato ma doveroso sottolineare quanto agguerrita sarà la concorrenza, visto l’attuale panorama di una scherma fortemente globalizzata, però arriviamo alla manifestazione iridata con grande fiducia e non meno entusiasmo dopo l’eccellente Europeo in Turchia, e anche gli ottimi risultati dei Giochi del Mediterraneo contribuiscono a rafforzare la convinzione e la determinazione per far bene pure in Egitto. Presenteremo un giusto mix tra atleti giovani e d’esperienza - ha aggiunto il presidente Azzi - nel solco di quel percorso di valorizzazione di ragazzi che, a causa dello stop imposto dalla pandemia, prima dell’Olimpiade di Tokyo non avevano avuto la possibilità di giocarsi le proprie carte e ora lo stanno facendo al meglio, affiancando campioni che rappresentano per noi delle certezze. Sono i giusti presupposti per affrontare il Mondiale con la concreta speranza di un’Italia sempre competitiva, in tutte le armi. E questo, in vista della qualifica olimpica che scatterà nel 2023, è il nostro vero e grande obiettivo”.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI 2022 – Il Cairo (Egitto), 15-23 luglio 2022

I CONVOCATI

Fioretto maschile

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Spada femminile

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi

LA DELEGAZIONE

Presidente FIS: Paolo Azzi

Capo delegazione: Maurizio Randazzo

Segretario generale FIS: Marco Cannella

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni; maestri Fabio Maria Galli, Filippo Romagnoli, Giovanna Trillini

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti; maestri Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò; maestri Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Andrea Candiani

Medico: Valeria D’Errico

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Alessandro Pesce, Stefano Vandini

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Riccardo Masini

Area tecnica FIS: Adriano Bernardini

IL PROGRAMMA DELLE GARE

15 luglio

ore 09:00 - Spada femminile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurre)

ore 13:00 - Sciabola maschile individuale (gironi e fasi preliminari – con Gallo e Torre)

16 luglio

ore 09:00 - Fioretto femminile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurre)

ore 13:00 - Spada maschile individuale (gironi e fasi preliminari – con Cimini e Di Veroli)

17 luglio

ore 09:00 - Sciabola femminile individuale (gironi e fasi preliminari – con Criscio, Passaro e Battiston)

ore 12:00 - Fioretto maschile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurri)

18 luglio

ore 08:30 - Spada femminile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 18.50

ore 10:00 - Sciabola maschile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 18.20

Finale 1°/2° posto ore 19.15

19 luglio

ore 08:30 - Fioretto femminile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 19.10

ore 10:00 - Spada maschile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 18.20

Finale 1°/2° posto ore 19.35

20 luglio

ore 10:00 - Sciabola femminile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 18.50

ore 11:00 - Fioretto maschile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 18.00

Finale 1°/2° posto ore 19.05

ore 08:30 - Spada femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 - Sciabola maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

21 luglio

ore 10:00 - Spada femminile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.30

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:20 - Sciabola maschile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 16.30

Finale 1°/2° posto ore 18.30

ore 08:30 - Fioretto femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 - Spada maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

22 luglio

ore 10:00 - Fioretto femminile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.00

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:20 - Spada maschile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 16.15

Finale 1°/2° posto ore 18.45

ore 08:30 - Sciabola femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 - Fioretto maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

23 luglio

ore 10:30 - Sciabola femminile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 14.30

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:00 - Fioretto maschile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.00

Finale 1°/2° posto ore 18.00