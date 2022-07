L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro vola in semifinale in Nations League Le due campane, ancora titolari, sono state protagoniste nel 3-1 alla Cina.

L’Italvolley c’è e fa la voce grossa. Nei quarti di finale della Volleyball Nations League ad Ankara in Turchia, le azzurre hanno battuto la Cina per 3-1. Prestazione positiva delle azzurre che hanno avuto un solo passaggio a vuoto nel quarto parziale.

Mazzanti ha scelto di partire con Orro in palleggio, Egonu in diagonale, Sylla e Bosetti schiacciatrici, Chirichella e Danesi al centro, e De Gennaro libero. Dunque ancora titolari le due campane con la centrale napoletana partita subito forte nel primo set vinto 25-22. Azzurre dominanti nel secondo chiuso 25-19, mentre nel terzo, dopo essere tornare agganciate al risultato sul 19-20 proprio grazie ad un muro vincente della Chirichella, hanno fatto scappare le cinesi fino al 24-21. Sembrava finita invece una splendida Petrini ha dato ancora una volta l’occasione all’Italvolley di fare suo il set. Sul 24-24 però le cinesi hanno fatto la differenza con Gong e Li riaprendo la sfida (24-26). E’ stato solo un episodio perché nel quarto parziale le ragazze di Mazzanti sono tornate a trovare soluzioni vincenti con continuità imponendosi 25-22 e volando in semifinale.

“Contentissimi per il risultato – ha esultato il CT Mazzanti – ma va detto che abbiamo fatto fatica ad essere ordinati come al solito e questo non ci ha permesso di esprimere al massimo quello che avevamo preparato. Ma in un quarto di finale di una competizione così importante è possibile faticare tenendo però presente che è nelle nostre corde poter fare ancora meglio. Questa comunque era la partita più complessa, in fondo il quarto di finale o ti manda a casa o ti consente di giocarti le medaglie. Contro la Cina poi non è mai facile considerando anche che si trattava molto probabilmente del quarto più complesso mettendo di fronte la quarta e la quinta in classifica. È venuta fuori una partita faticosa sotto molti aspetti anche ovviamente per merito della Cina che si è dimostrata squadra molto forte. Intanto ci godiamo per qualche ora l’accesso alle semifinali e nonostante non sia stata la nostra solita partita con la Cina contro cui spesso ci siamo espressi al meglio mentre oggi siamo stati bravi ma non belli come al solito”. L'Italvolley tornerà in campo nella giornata di sabato per giocare la semifinale contro chi la spunterà nella sfida tra le padrone di casa della Turchia e la Thailandia.