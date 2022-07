Pallanuoto, il Settebello di Renzuto Iodice vince negli Stati Uniti Per il campano un gol nell'11-8 in terra californiana che vendica la sconfitta della prima sfida.

Dopo la sconfitta nel primo match per 13-12, i vice campioni del mondo del Settebello si sono previ la rivincita sugli Stati Uniti. Nel secondo match del common training in programma in California, gli azzurri di coach Campagna hanno cambiato marcia dando una buona dimostrazione di forza. Nell’11-8 finale in gol anche il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, tornato in Nazionale dopo che al Mondiale aveva ricoperto il ruolo di riserva a casa. Le altre reti per il Settebello sono state messe a segno da Damonte con una tripletta, Marziali con una doppietta, Di Fulvio, Condemi, Cannella, Rossi e Di Somma con un gol a testa.

Dopo la trasferta in California, in questa lunga estate piena di impegni la squadra italiana tornerà in Europa per preparare il torneo continentale che scatterà a fine agosto in Croazia.

STATI UNITI-ITALIA 8-11

Stati Uniti: Holland, Dodd, M. Vavic, Abramson 1, Hallock, Gruwell 2, Daube 2, D. Woodhead, Bowen 1, Q. Woodhead 1, Farmer, Irving 1, Weinburg. All. D. Udovicic

Italia: Nicosia, F. Di Fulvio 1 (rig.), Damonte 3, F. Condemi 1, F. Ferrero, Cannella 1, Renzuto 1, S. Rossi 1, A. Patchaliev, Marziali 2, E. Di Somma 1, Cassia, Massaro. All. Campagna

Note: parziali 2-3, 0-2, 2-1, 4-5. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche Stati Uniti 3/12, Italia 5/6 + un rigore.

Gli azzurri negli USA: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero e Simone Rossi (CC Ortigia), Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella (Pro Recco), Alessandro Carnesecchi (RN Florentia), Francesco Massaro e Andrea Patchaliev (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo). Nello staff, con il commissario tecnico Alessandro Campagna, l'assistente Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alesandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il videoanalista Paolo Baiardini.