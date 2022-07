Canottaggio, gli azzurri di Cattaneo in collegiale a Sabaudia Il direttore tecnico Salernitano lavorerà in vista degli Europei con 48 atleti tra cui tanti campani

L’Europeo di Monaco di Baviera è sempre più vicino. Dall’11 al 14 agosto in terra teutonica gli azzurri andranno a caccia di medaglie pesanti. Sono diversi gli atleti campani che sono molto attesi nella competizione continentale e vogliono confermarsi a grandi livelli. Intanto il percorso di preparazione, che è già cominciato da tempo, continuerà da questa sera a Sabaudia per un collegiale già in programma da tempo.

Il direttore tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, ha convocato 48 atleti tra uomini e donne, i quali da oggi rimarranno ad allenarsi, nello specchio d’acqua all’ombra del Circeo, fino al prossimo 6 agosto, dopodiché raggiungeranno Monaco. Tra i campani occhi puntati soprattutto su Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Giuseppe Vicino Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale. Da segnalare anche la presenza di Nunzio Di Colandrea, Salvatore Manfrecola e Alfonso Scalzone.

Stefano Oppo (Carabinieri), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi, Veronica Lisi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli (CC Aniene), Gaia Colasante (CUS Torino), Matteo Lodo, Leonardo Pietra Caprina, Valentina Rodini, Simone Venier (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle/SC Pro Monopoli), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello, Marco Di Costanzo, Pietro Ruta, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca, Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Giovanni Codato, Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Cesare Gabbia (Marina Militare/SC Elpis), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Nicolò Carucci, Alice Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis (SC Gavirate), Patrick Rocek (SC Lario), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).