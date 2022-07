Basket, Gevi Napoli e Givova Scafati da ritmi alti sul mercato Rebus PalaMangano da risolvere per la squadra dell'Agro in estate

La Gevi Napoli e la Givova Scafati hanno accelerato sul mercato e vivono il finale del mese di luglio con la gestione delle operazioni effettuate nelle scorse settimane. Il club partenopeo, strutturato sul 5+5, ripartirà da Lorenzo Uglietti e Andrea Zerini, unici confermati di un gruppo rivoluzionato dopo il primo anno di Serie A. Nel plotoncino italiani c'è l'ingresso di Simone Zanotti con gli arrivi degli esterni, David Michineau e Jordan Howard, dell'ala Elijah Stewart e del centro JaCorey Williams. Alla Gevi manca l'ultimo straniero da aggiungere al roster che ormai ha perso forma e che sarà guidato da coach Maurizio Buscaglia con l'assistant Cesare Pancotto, decano delle panchine.

La Givova Scafati ha firmato Myke Henry, Julyan Stone e Kruize Pinkins annunciando la conferma di Riccardo Rossato, Diego Monaldi, Iris Ikangi e Quirino De Laurentiis e aggiungendo Aristide Landi per completare il parco lunghi italiani della squadra gialloblu.

Resta l'attesa legata al PalaMangano per la società dell'Agro, che nella conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti ha chiarito la volontà di giocare sin da subito le gare casalinghe del prossimo campionato di Serie A tra le mura amiche e senza il trasferimento momentaneo al PalaBarbuto di Napoli, indicato come sede unicamente per la pratica di iscrizione al massimo torneo vista l'indisponibilità del PalaMangano.