Italrugby, ecco dove si giocheranno le amichevoli autunnali Tre stadi di livello per sfidare Samoa, Australia e Sudafrica. A breve le notizie sui biglietti.

Le sfide autunnali dell’Italrugby saranno fondamentali per arrivare pronti ad un 2023 che si annuncia super impegnativo con Sei Nazioni e Mondiale in terra francese a settembre. Gli azzurri torneranno in campo per tre sfide casalinghe a dir poco esaltanti. Il 5 novembre appuntamento allo Stadio Plebiscito di Padova per sfidare le Isole Samoa. Sette giorni più tardi toccherà al Franchi di Firenze ospitare l’Australia, mentre il terzo e ultimo match autunnale andrà in scena sabato 19 novembre al Luigi Ferrarsi di Genova (Marassi) contro i, Sudafrica.

“Per un grande autunno di rugby abbiamo scelto tre grandi città di rugby e tre stadi che vantano una lunga tradizione con il nostro sport e con la nostra Nazionale” ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti. “Le Autumn Nations Series sono il primo momento di una emozionante stagione internazionale –continua-, che culminerà nella Rugby World Cup francese dell’autunno 2023 e, dopo la battuta d’arresto di Batumi, costituiscono l’opportunità per dimostrare, in vista del Guinness Sei Nazioni 2023, che l’Italia ha ripreso la strada di crescita che aveva dimostrato di aver imboccato nello scorso Torneo. Troveremo tre avversarie che, come noi, guardano alla rassegna iridata con la volontà di brillare sotto i riflettori mondiali e che vorranno sfruttare la finestra d’autunno come un cruciale banco di prova. Fuori dal campo, vogliamo portare ancora una volta a Padova, Firenze e Genova il colore e l’entusiasmo che sempre accompagnano le partite dell’Italia e voglio ringraziare le amministrazioni comunali, i Sindaci e gli Assessori per aver lavorato a stretto contatto con la struttura federale per portare il grande rugby in tre città che sapranno sia attrarre appassionati di lungo corso che nuovo pubblico, rendendo questi appuntamenti anche una grande opportunità per i nostri Club del territorio, che coinvolgeremo attivamente per rendere queste partite non solo ottanta minuti di grande rugby –conclude- ma un autentico momento di festa e promozione del nostro movimento”

Calendario Autumn Nations Series 2022

Italia v Samoa, sabato 5 novembre ore 14 - Padova, Stadio Plebiscito

Italia v Australia, sabato 12 novembre ore 14 - Firenze, Stadio “Artemio Franchi”

Italia v Sudafrica, sabato 19 novembre ore 14 - Genova, Stadio “Luigi Ferraris”

Biglietteria Autumn Nations Series 2022

I dettagli sulla biglietteria delle Autumn Nations Series saranno ufficializzati a breve su ticketing.federugby.itv e sport.ticketone.it