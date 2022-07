Canottaggio, al Giffoni Film Festival premio Partenope per Giuseppe Abbagnale Il presidente della Federazione italiana è stato premiato davanti ad una platea di tanti ragazzi.

E’ iniziato ieri il Giffoni Film Festival che in questa edizione è dedicato agli “Invisibili”. Coloro che non hanno voce, che troppo spesso sono poco rappresentati in una società dove il più forte schiaccia il più debole. Un tema importante che è molto vicino al mondo dello sport che spesso aiuta gli “Invisibili”.

Ieri, nella giornata inaugurale, tra i grandi ospiti c’è stato Giuseppe Abbagnale, attualmente numero uno della Federazione Italiana di Canottaggio e soprattutto campione Olimpico a Los Angeles ‘84 e Seul ‘88. Per il maggiore dei due fratelloni che hanno fatto grande il canottaggio azzurro, c’è stato il prezioso riconoscimento del premio “Partenope”.

Per il presidente federale grande emozione davanti ad una platea di ragazzi che quando lui e Carmine dominavano il mondo del remo non erano ancora nati ma hanno avuto l’occasione di conoscere una delle più belle storie di riscatto, sacrificio e trionfo che l’Italia dello sport possa raccontare.

Foto: Canottaggio.org