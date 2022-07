Boxe, Testa e compagne pronte per un nuovo raduno ad Assisi Dal 26 luglio al 2 agosto il gruppo azzurro sarà al Centro Nazionale di Pugilato.

La stagione di un pugile non finisce mai. Sono poche le pause e ancora meno le vacanze. Chi sale sul ring si può permettere pochissime distrazioni. Per questo l’attività azzurra va sempre avanti e ci sono continui raduni al Centro Nazionale di Assisi. Dal 26 luglio al 2 agosto torneranno in azzurro le campane Irma Testa, Assunta Canfora, Angela Carini, con loro anche Roberta Bonatti, Olena Sachuk, Biancamaria Tessari, Alessia Mesiano, Daniela Golino, Melissa Gemini e Carlotta Paoletti.

La squadra italiana lavorerà con i tecnici Laura Tosti e Massimiliano Alotta e il preparatore atletico Mattia Tanci.