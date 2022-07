Pallanuoto, World League: il Settebello di Dolce e Renzuto Iodice in semifinale La squadra di Campagna ha surclassato la giovane Serbia e ora attende una tra Canada e Spagna.

Il Settebello non sbaglia. Nei quarti di finale della Final Eight di World League, a Strasburgo. I vice campioni del mondo, con in acqua anche Dolce e Renzuto Iodice (due gol per il napoletano, uno su rigore), si sono sbarazzati della Serbia per 14-7 dominando un match in bilico fino all’intervallo lungo.

Del resto la scelta della Serbia di schierare in questa competizione una squadra giovanissima ha facilitato il compito agli uomini di Campagna che ora dovranno vedersela in semifinale, nella giornata di martedì con fischio d'inizio alle ore 20:00, contro la vincente della sfida tra Spagna e Canada.

Serbia-Italia 7-14

Serbia: Risticevic, Brankovic, Subotic 2 (1 rig), Pljevancic, Milojevic, Vico 1, Vucinic 1, Lukic, Martinovic 1, Radulovic 1, Stojanovic, Velkic 1, Dobozanov. All. Savic

Italia: Del Lungo, Alesiani 2, Damonte 3, Iocchi Gratta, Fondelli 1, Cannella 1 (rig), Renzuto Iodice 2 (1 rig), Marziali 1, Presciutti, Ferrero 1, Di Somma 3, Dolce, Nicosia. All. Campagna

Arbitri: Flahive (AUS) e Spiritosanto (USA)

Note: parziali 2-3, 2-3, 2-4, 1-4. Superiorità numeriche: Italia 5/7 + 2 rigori e Serbia 21 + un rigore. Uscito per limite di falli Ferrero (I) nel quarto tempo. In tribuna per l'Italia Condemi e Cassia, oltre a Bruni che è stato convocato soltanto per permettergli di recuperare da un piccolo infortunio e non è iscritto.

World League Maschile – Super Final - Programma e risultati

Girone A: Australia, Serbia, Montenegro, Spagna.

Girone B: Stati Uniti, Italia, Canada, Francia.

1^ giornata (22 Luglio)

Girone A

Australia-Spagna 10-13 (2-3, 3-4, 2-4, 3-2)

(ha arbitrato Severo)

Serbia-Montenegro 8-16 (3-3, 0-5, 3-3, 2-5)

Girone B

Italia-Canada 17-5 (3-1, 5-2, 4-0, 5-2)

Stati Uniti-Francia 17-19 dtr (4-3, 3-5, 2-2, 5-4 - 3-5)

2^ giornata (23 Luglio)

Girone A



Australia-Montenegro 9-8 (2-2, 1-1, 3-4, 3-1)

Serbia-Spagna 15-20 (5-4, 5-5, 4-5, 1-6)

(ha arbitrato Severo)

Girone B



Stati Uniti-Canada 15-13 (6-3, 4-1, 3-4, 2-5)

Italia-Francia 9-8 (2-2, 3-3, 3-2, 1-1)

3^ giornata (24 Luglio)

Girone A



Serbia-Australia 14-7 (4-3, 3-1, 2-3, 5-0)

(ha arbitrato Severo)

Montenegro-Spagna 10-12 dtr (2-1, 4-1, 2-3, 0-3, 2-4)



Girone B



Italia-Stati Uniti 9-13 (2-3, 2-4, 2-5, 3-1)

Canada-Francia 8-12 (3-3, 1-2, 3-3, 1-4)

Classifiche parziali

Girone A - Spagna 8, Montenegro 4, Serbia e Australia 3

Girone B - Usa 7, Italia 6, Francia 5, Canada 0

Quarti di finale (25 Luglio)

Montenegro-Francia (ore 20.00, Gara 1)

Arbitra Severo in coppia con il croato Peris, che ha già arbitrato nel campionato italiano femminile.

Serbia-Italia (Gara 3) 7-14 (2-3, 2-3, 2-4, 1-4)

Spagna-Canada (ore 16.00, Gara 4)

Australia-Stati Uniti (ore 18.00, Gara 2)

Semifinali 5° posto (26 Luglio)

14.00 Perdente Gara 1-Perdente Gara 2

16.00 Perdente Gara 3 Serbia-Perdente Gara 4

Semifinali (26 Luglio)

18.00 Vincitrice Gara 1-Vincitrice Gara 2 diretta streaming su Raiplay

20.00 Vincitrice Gara 3 Italia-Vincitrice Gara 4 diretta streaming Su Raiplay

Finali (27 Luglio)

14.00 Finale 7°/8° posto

16.00 Finale 3°/4° posto diretta streaming su Raiplay

18.00 Finale 5°/6° posto

20.00 Finale 1°/2° diretta streaming su Raiplay



IL TEAM ITALIA A STRASBURGO. Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero (CC Ortigia), Andrea Fondelli, Lorenzo Bruni e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella e Marco Del Lungo (Pro Recco), Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo). Nello staff, con il commissario tecnico Alessandro Campagna, l'assistente Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alesandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il videoanalista Paolo Baiardini. Arbitro al seguito Alessandro Severo.

foto: Federnuoto.it