Pallanuoto, il Settebello di Dolce e Renzuto ad un passo dalla World League E' l'unico trofeo che manca agli azzurri, questa sera finale alle 20:00 contro gli USA.

Al Settebello manca un solo trofeo in bacheca: si tratta proprio della World League. Oggi c’è l’occasione di portarlo a casa, fischio d’inizio alle 20:00, contro gli Stati Uniti. La squadra di Campagna, a 23 giorni dalla finale iridata persa ai rigori a Budapest, si è presa la rivincita sulla Spagna campione del mondo imponendosi per 9-8. A Strasburgo è andata in scena una grande partita con i due campani Dolce e Renzuto Iodice (due reti per lui) tra i protagonisti. Felice coach Sandro Campagna "E' stata una partita bella, come lo sono sempre tra Italia e Spagna: combattuta, intensa e molto tattica. Il ritmo è stato pazzesco: nella prima parte siamo stati migliori noi; nella seconda meglio la Spagna. Abbiamo tenuto benissimo il match. In difesa siamo stati straordinari. Abbiamo vinto meritatamente e forse, senza qualche ingenuità, lo scarto poteva essere maggiore. Sia Francia che Stati Uniti saranno due squadre difficili d'affrontare, molto fisiche, ma le conosciamo molto bene avendole affrontate pochi giorni fa".

Italia-Spagna 9-8

Italia: Del Lungo, Alesiani 2, Damonte, Iocchi Gratta, Fondelli 1, Cannella 2, Renzuto Iodice 2, Marziali, Presciutti 2, Cassia, Di Somma, Dolce, Nicosia. All. Campagna

Spagna: Aguirre Rubio, Pericas Eixarch, Biel Lara, Sanahuja Carne 2, De Toro Dominguez, Valera Calatrava 1, Famera Kopencova, Cabanas Pegado, Tahull Compte 1, Barroso Macarro 1, Paul Garcia 2, Bustos Sanchez 1, Lorrio Bejar. All. Martin Lozano

Arbitri: Peris (Cro) e Dutilh Dumas (Ned)

Note: parziali 2-2, 3-1, 2-2, 2-3. Superiorità numeriche: Italia 3/7 e Spagna 4/6 In porta Del Lungo (I) e Aguirre Rubio (S).In tribuna per l'Italia Condemi e Ferrero, oltre a Bruni che è stato convocato soltanto per permettergli di recuperare da un piccolo infortunio e non è iscritto.

World League Maschile – Super Final - Programma e risultati

Girone A: Australia, Serbia, Montenegro, Spagna.

Girone B: Stati Uniti, Italia, Canada, Francia.

1^ giornata (22 Luglio)

Girone A

Australia-Spagna 10-13 (2-3, 3-4, 2-4, 3-2)

(ha arbitrato Severo)

Serbia-Montenegro 8-16 (3-3, 0-5, 3-3, 2-5)

Girone B

Italia-Canada 17-5 (3-1, 5-2, 4-0, 5-2)

Stati Uniti-Francia 17-19 dtr (4-3, 3-5, 2-2, 5-4 - 3-5)

2^ giornata (23 Luglio)

Girone A



Australia-Montenegro 9-8 (2-2, 1-1, 3-4, 3-1)

Serbia-Spagna 15-20 (5-4, 5-5, 4-5, 1-6)

(ha arbitrato Severo)

Girone B



Stati Uniti-Canada 15-13 (6-3, 4-1, 3-4, 2-5)

Italia-Francia 9-8 (2-2, 3-3, 3-2, 1-1)

3^ giornata (24 Luglio)

Girone A



Serbia-Australia 14-7 (4-3, 3-1, 2-3, 5-0)

(ha arbitrato Severo)

Montenegro-Spagna 10-12 dtr (2-1, 4-1, 2-3, 0-3, 2-4)



Girone B



Italia-Stati Uniti 9-13 (2-3, 2-4, 2-5, 3-1)

Canada-Francia 8-12 (3-3, 1-2, 3-3, 1-4)

Classifiche parziali

Girone A - Spagna 8, Montenegro 4, Serbia e Australia 3

Girone B - Usa 7, Italia 6, Francia 5, Canada 0

Quarti di finale (25 Luglio)

Montenegro-Francia (Gara 1) 9-12 (3-1, 2-4, 1-4, 3-3)

(ha arbitrato Severo)

Serbia-Italia (Gara 3) 7-14 (2-3, 2-3, 2-4, 1-4)

Spagna-Canada (Gara 4) 13-6 (1-2, 3-3, 4-0, 5-1)

Australia-Stati Uniti (Gara 2) 11-12 (2-1, 2-4, 5-4, 2-3)

Semifinali 5° posto (26 Luglio)

Montenegro-Australia 9-6 (2-2, 3-2, 1-1, 3-1)

Serbia-Canada 12-4 (2-0, 3-1, 5-2, 2-1)

(ha arbitrato Severo)

Semifinali (26 Luglio)

Italia-Spagna 9-8 (2-2, 3-1, 2-2, 2-3)

Francia-Stati Uniti 15-16 (2-5, 5-4, 3-4, 5-3)

Finali (27 Luglio)

14.00 Finale 7°/8° posto

Australia-Canada



16.00 Finale 3°/4° posto diretta streaming su Raiplay

Francia-Spagna



18.00 Finale 5°/6° posto

Montenegro-Serbia



20.00 Finale 1°/2° diretta streaming su Raiplay

Stati Uniti-Italia