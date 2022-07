Pallanuoto, il Settebello di Dolce e Renzuto si prende la World League In finale battuti gli Usa per 13-9. Ora testa agli Europei in Croazia.

Dopo le Olimpiadi, gli Europei e i Mondiali ecco la World League. Il Settebello ha concluso il suo Grande Slam vincendo anche l’ultima manifestazione che mancava nell’albo d’oro. Il successo è arrivato a Strasburgo nell’inedita ma non banale finale contro gli Stati Uniti d’America. La squadra di cui fanno parte anche i due campani Vincenzo Renzuto Iodice (un gol per lui) e Vincenzo Dolce, l’ha spuntata per 13-9 giocando un terzo tempo sensazionale dove è riuscita a infliggere un break di 6-1 agli avversari.

"Abbiamo disputato una bellissima partita –ha spiegato Campagna-, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo contenuto molto bene Hallock, con tanti giocatori che spesso si sono sacrificati in marcatura. All'inizio eravamo bloccati in attacco, ma poi ci siamo sciolti e abbiamo anche dominato. Potevamo vincere anche con un maggior numero di gol. Alla fine abbiamo accusato un po' la stanchezza, direi fisiologica dopo tante partite ravvicinate".

La lunga estate del Settebello, iniziata con l’argento Mondiale vinto a Budapest, continuerà con gli Europei in Croazia dove l’obiettivo è quello di prendersi il primo gradino del podio.

Stati Uniti-Italia 9-13

Stati Uniti: Weinberg, Dodd, Gruwell, Daube 1, Ehrhardt 1, Hallock 2, Woodhead 1, Bowen 4, Stevenson, Abramson, Irving, Turner. All. Udovicic

Italia: Del Lungo, Alesiani, Damonte 3, Iocchi Gratta, Fondelli 1, Cannella 3, Renzuto Iodice 1, Marziali 1, Presciutti 1, Ferrero, Di Somma 3, Dolce, Nicosia. All. Campagna

Arbitri: Peris (Cro) e Dutilh Dumas (Ned)

Note: parziali 2-1, 2-3, 1-6, 4-3. Usciti per limite di falli Irving (S) a 2'41, Woodhead (S) a 4'48, Renzuto (I) a 5'10 e Daube (S) a 5'47 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Stati Uniti 5/8 + un rigore e Italia 7/12. Daube (S) fallisce un rigore (palo) a 3'32 del secondo tempo. In porta Weinberg (S) e Nicosia (I). Turner (S) subentra a Weinberg a 3'59 del terzo tempo. In tribuna per l'Italia Condemi e Cassia, oltre a Bruni che è stato convocato soltanto per permettergli di recuperare da un piccolo infortunio e non è iscritto. Stati Uniti con dodici giocatori a referto (Vavic squalificato due turni per brutalità). Premiato come Mvp Luca Damonte