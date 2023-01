Tiro a Volo, Coppa del Mondo Trap: Stanco solo sesta La campana, dopo una grande qualifica, si è fermata in semifinale frenata da un doppio zero.

La prima prova del 2023 della Coppa del Mondo di Trap femminile, andata in scena a Rabat in Marocco, non ha regalato medaglie alla squadra azzurra. Dopo una grande fase di qualificazione, la campana Silvana Stanco che ha chiuso in testa le qualificazioni con 116 su 125, ma è stata eliminata prima della finale. Semifinale aperta con un pesantissimo doppio zero che le è costato carissimo. Alla fine, sesto posto per la Stanco. Fuori dalla finale anche Giulia Grassia e Jessica Rossi.

“I ragazzi hanno fatto del loro meglio. In questo tipo di finale gioca molto il fattore fortuna e ribadisco che il livello internazionale è cresciuto notevolmente – ha commentato il Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti al termine della gara – La stagione è appena iniziata e ho visto segnali positivi. Credo che ci sia bisogno di intensificare gli allenamenti rifinire alcuni aspetti”.

RISULTATI

Trap Femminile: 1^ Mar MOLINE MAGRINA (ESP) 114/125 (+0) – 23/25 – 29/34; 2^ Safiye SARITURK TEMIZDEMIR (TUR) 115/125 – 22/25 – 36/33; 3^ Rachel Leighanne TOZIER (USA) 114/125 (+1) – 22/25 – 20/25; 4^ Ana Rita RODRIGUES (POR) 113/125 (+3) – 20/25 – 11/15; 5^ Satu MAKELA-NUMMELA (FIN) 113/125 (+2) – 21/25; 6^ Silvana Maria STANCO (ITA) 116/125 – 19/25; 7^ Jana SPOTAKOVA (SVK) 112/125 – 11/15; 8^ Giulia GRASSIA (ITA) 111/125 – 10/15; 9^ Jessica ROSSI (ITA) 110/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

Direttore Tecnico: Marco Conti.