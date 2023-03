Scherma, CDM sciabola: Curatoli, Gallo e Cavaliere fanno poca strada I tre campani subito eliminati a Budapest, domenica c'è la prova a squadre.

“Ancora non ci siamo, testa la futuro.” Le parole di Luca Curatoli non lasciano spazio all’immaginazione. Il campione partenopeo è stato chiaro: la migliore condizione è ancora lontana. A Budapest, dove è in corso di svolgimento la tappa della Coppa del Mondo di sciabola, è arrivata una cocente eliminazione al secondo turno. Curatoli, dopo aver vinto l’assalto dell’esordio per 15-13 contro il francese Bravo, si è trovato a tirare con un altro transalpino. Questa volta sulla sua strada si è presentato Patrice che lo ha costretto a giocarsi tutto all’ultima stoccata che è stata fatale per le speranze di qualificazione dell’azzurro.

Non è andata meglio a Michele Gallo. Il salernitano è uscito al primo turno per mano del rumeno Ailinca che si è imposto per 15-12. Stessa sorte per il partenopeo Dario Cavaliere fermato all’esordio dallo statunitense Doddo per 15-13. Per la cronaca il migliore degli azzurri è stato Torre. Domani è in programma la prova a squadre dove sia Gallo che Curatoli potranno andare a caccia del riscatto.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Budapest (Ungheria), 25 marzo 2023



Tabellone da 16

Gu (Kor) b. Torre (ITA) 15-11



Tabellone da 32

Torre (ITA) b. Dolegiewicz (Usa) 15-7

Homer (Usa) b. Repetti (ITA) 15-13

Patrice S. (Fra) b. Curatoli (ITA) 15-14

Bazadze (Geo) b. Nuccio (ITA) 15-11

Tabellone da 64

Dershwitz (Usa) b. Rea (ITA) 15-10

Elsissy (Egy) b. Fioretto (ITA) 15-7

Torre (ITA) b. Szabo (Ger) 15-11

Repetti (ITA) b. Patrice J.P. (Fra) 15-10

Curatoli (ITA) b. Bravo (Esp) 15-13

Doddo (Usa) b. Cavaliere (ITA) 15-13

Ailinca (Rou) b. Gallo (ITA) 15-12

Nuccio (ITA) b. Statsenko (Ukr) 15-11

Classifica (210): 15. Pietro Torre, 17. Luca Curatoli, 25. Riccardo Nuccio, 29. Giovanni Repetti, 37. Michele Gallo, 46. Dario Cavaliere, 51. Luca Fioretto, 58. Mattia Rea, 82. Matteo Neri, 105. Giorgio Marciano, 124. Alberto Arpino.