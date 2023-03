Rugby, la Fir torna agli anni pari per le categorie giovanili Dopo l’emergenza sanitaria si può tornare all’antico con il benestare dei Club.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 e i due anni di stop avevano costretto la Fir a prendere la decisione di modificare le categorie giovanili passando agli anni dispari. Ora, invece, dopo una stagione finalmente “normale” e senza emergenze si può tornare all’antico. E’ questa la decisione che la Federazione Italiana Rugby ha preso dopo lunghe consultazioni e un sondaggio in cui l’82% del club ha scelto di tornare agli anni pari.

Di seguito la nota della Fir che spiega la decisione presa.

Il rugby italiano, superate le misure emergenziali resesi necessarie nel corso della crisi pandemica quale misura di tutela e salvaguardia del movimento, tornerà dalla Stagione Sportiva 2023/24 alle categorie giovanili pari a partire dall’U6.

La decisione è stata assunta dopo un esteso processo di consultazione con tutte le Società ed ha visto oltre cinquecento Club partecipare al sondaggio promosso da FIR, rispondendo al quale l’82% delle affiliate ha espresso il proprio parere favorevole ad un ritorno alle categorie così come strutturate precedentemente alla pandemia.

Il 79% dei Club coinvolti ha inoltre accolto con favore l’ipotesi del ritorno alle categorie pari già a partire dalla Stagione Sportiva 2023/24.

Il ritorno alle categorie pari impatterà positivamente sul progetto tecnico federale e sull’attività dei Club, con l’obiettivo di ridurre il tasso di dispersione ed abbandono dell’attività tra le categorie giovanili, anticipando contestualmente i processi formativi e lo sviluppo tecnico di atlete e atleti, riallineando in ultimo l’attività giovanile domestica a quella internazionale, sia a livello maschile che femminile con la ricostituzione del Campionato Italiano Femminile U18, parte del piano di sviluppo strategico del rugby femminile italiano d’elite.

Le categorie giovanili, a partire dalla Stagione Sportiva 2023/24, sono pertanto riorganizzate secondo il seguente criterio:

Attività Propaganda: U6/U8/U10/U12

Attività agonistica: U14 Maschile (in forma di festival), U14 Femminile (in forma di festival), U16 Maschile, U16 Femminile, U18 Maschile, U18 Femminile

Un progetto dedicato alla scuola dell’infanzia di secondo grado verrà introdotto e sviluppato per anticipare il coinvolgimento nell’attività dei più piccoli.

Lunedì 3 aprile alle ore 18.30, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ufficiali, è in programma un FIRTalk aperto a tutte le Società e gli appassionati per un approfondimento con il Direttore Tecnico Daniele Pacini dedicato al ritorno alle categorie pari, alle opportunità per il movimento ed a rispondere alle domande dei Club e dei partecipanti.