Scherma, Europei U23: il campano Rea si ferma ai quarti nella prova di sciabola Dopo un buon percorso il Carabiniere ha ceduto contro il romeno Zmau per 15-13.

Sono iniziati i Campionato Europei Under 23 di scherma a Budapest in Ungheria. La kermesse, che andrà avanti fino al 27 maggio, ha già assegnato le prime medaglie. Nella giornata di ieri è andata in scena la prova di sciabola maschile in cui erano impegnati anche i campani Mattia Rea e Giorgio Marciano.

Soprattutto il primo è stato tra i grandi protagonisti della gara di ieri insieme a Piero Torre. Il toscano delle Fiamme Oro si è fermato nei quarti di finale e ha chiuso al 5° posto dopo il ko contro lo spagnolo Madrigal (15-7). Settimo posto invece per il Carabiniere Mattia Rea, che dopo aver superato l’ucraino Dziuba per 15-12 e il francese Garrigue con il punteggio 15-10, nei quarti di finale si è dovuto arrendere dopo un assalto equilibrato al Zmau (15-13). Poco positiva, invece, la prova dell’altro campano Giorgio Marciano che si è dovuto accontentare di chiudere in 43esima posizione.

Foto: Federscherma